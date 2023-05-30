Россия сделала правильную ставку на Африку в противостоянии с Западом

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Никогда Кения не была в орбите интересов РФ. Но времена меняются. 54 страны Африки делают погоду в ООН, и они всё больше уклоняются от голосования за антироссийские резолюции.

Фото: mid.ru

Кения — один из лидеров региона

За последнее время глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Африканский континент не менее трёх раз. Он был с визитом в Египте, Эфиопии, Уганде, Республике Конго, ЮАР, Эсватини, Анголе, Эритрее, Мали, Мавритании и Судане. Нынешнее турне уже четвёртое. После Кении Лавров отправится в Бурунди, а потом в ЮАР на саммит министров иностранных дел БРИКС.

В Кении Лавров провёл переговоры с президентом Уильямом Руто.

Кения с населением 54 млн человек, является одной из наиболее динамично развивающихся экономик Африки. Валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам 2022 года составил 118,1 млрд долларов. МВФ прогнозирует, что ВВП страны будет выше, чем у Анголы в 2023 году, что поставит экономику Кению на четвертое место в Африке к югу от Сахары.

Россия является пятым по величине покупателем кенийского чая, но за последний год поставки немного сократились. Кения импортирует из России железо и сталь, продовольствие, удобрения, бумагу и картон, медь и нефть. В последнее время очень вырос импорт продовольствия (в частности, пшеницы) — в 2022 году на 43% в натуральном и на 80% в стоимостном выражении.

РФ нивелирует протестный потенциал Кении

В Найроби оценили, что в апреле российские удобрения, застрявшие в Латвии из-за европейских санкций, были экспортированы в Кению под эгидой ООН после согласия РФ. Также Лавров пообещал, что вскоре в страну прибудут ещё 30 тысяч тонн удобрений, безвозмездно переданных Россией из числа своих запасов, заблокированных на Западе.

Для Кении это очень важно, так как поставки продовольствия и удобрений из России обещают стране политическую стабильность — в стране уже были протесты из-за роста цен.

Кения даст РФ нейтральный голос в ООН

Для РФ важен каждый голос в ООН — это кропотливая работа МИД по склонению общественного мнения на свою сторону. Кения голосовала за антироссийские резолюции по Украине. Президенту Кении подробно были изложены оценки ситуации на Украине со стороны России, и "в Найроби имеется понимание происходящего", сказал Лавров на пресс-конференции.

То есть поддержка России в Найроби представляется делом не только перспективным в плане развития взаимовыгодного сотрудничества, но и справедливым.

В Африке смотрят на примеры удачного сотрудничества с РФ

Россия и её военные в Африке воспринимаются как фактор стабильности и безопасности, в отличие от французов и других западных колонизаторов. Президенты африканских стран смотрят на то, как ЦАР приглашает Москву устроить в своей стране военную базу, довольная действиями "ЧВК Вагнер" по подавлению экстремизма. Об этом заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

Помощь Москвы другим странам Сахеля и Гвинейского залива в борьбе с джихадистами — в повестке дня.

Хотят в Африке работать с РФ и в экономике. Более всего смотрят, как грамотно работает с РФ руководство ЮАР — лидера континента. Правящая партия "Африканский национальный конгресс" возложила ответственность за конфликт на Украине на НАТО и потребовала перейти к урегулированию по китайскому плану с сохранением за Россией приобретённых территорий. ЮАР выражает готовность идти по пути дедолларизации и проводит военные учения с Россией и Китаем.

"Южная Африка — союзник России. Но если я приду (к власти), то пойду ещё дальше и буду поставлять оружие России. Потому что Россия воюет с империализмом", — сказал Лидер парламентской партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема в интервью британскому журналисту.

Почему РФ и Африка будут вместе

1. Африка хочет стабильности и безопасности. Член Совбеза РФ Николай Патрушев, также побывавший в африканском турне сказал, что "страны Африки сообщали РФ о необходимости помощи в обороне и защите от цветных революций".

2. Африка хочет быть центром многополярного мира. Очевидно, что есть желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий.

"Африка вполне обоснованно заявляет о своих намерениях стать реальным полноценным центром формирующегося многополярного миропорядка", — сказал Лавров. Единственный способ обеспечить более полное представительство в ООН — это "допустить представителей Азии, Латинской Америки и Африки в Совет Безопасности", — добавил он.

3. Африка с удовольствием присоединится к создаваемой зоне валюты БРИКС, избавившись от долларовой зависимости и от франка КФА.

4. Африка уважает Россию за равноправный подход к сотрудничеству. Почти все африканские страны помнят помощь, которую им оказывал СССР. Русские строили заводы и жильё, объекты энергетики, обучали персонал, помогали в области медицины и сельского хозяйства. Это всё осталось и работает на суверенитет стран Африки.

"В таких регионах, как Африка и Латинская Америка, Европу упрекают за двойные стандарты в оценках этого (украинского) и других международных конфликтов. Есть большое антиколониальное недовольство в Африке. Южная Африка никогда не осудит Россию, так как это страна, которая помогла в борьбе с апартеидом", — сказал не кто-нибудь, а главный европейский дипломат Жозеп Боррель на заседании форума бизнес-группы Cercle d'Economia в Барселоне.

5. РФ и Африка — на правильной стороне истории.

"Те процессы, которые мы наблюдаем в разных частях света: Южной Америке, Африке и Азии, свидетельствуют, что Россия сделала правильную ставку на глобальное противостояние с Западом”, — сказал генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делаварде в интервью изданию Stratpol.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 26-29 июля. В отличие от США, Москва разослала приглашения во все страны континента, не закрыв ни перед кем двери. Десятки стран уже подтвердили свое присутствие.

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