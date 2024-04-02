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Дарья Асламова
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова: в Индии мало знают о России

Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru

20:20
Мир » Азия » Южная Азия

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Индии и побеседовала с лидерами мнений этой страны. Подробный отчёт о командировке.

Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— У нашей элиты колониальное сознание. Каждый бюрократ хочет, чтобы его дети жили в Америке или в Англии. Они посылают своих детей учиться в Оксфорд, Кембридж или Гарвард.

Если б не зелёный парк за окном и густая тёплая ночь, в которой слышны пронзительные гудки машин, можно было бы представить, что этот разговор происходит в России. Уж слишком близкая и понятная тема — власть "пятой колонны". Но мы в Индии. На столике прекрасный односолодовый виски, к которому индийцев приучили англичане, сильно переперчённые котлетки и острые закуски, от которых у меня пожар во рту.

Мой собеседник журналист Саид Накви — патриарх индийской журналистики, перед которым любой журналист снимет шляпу. Настоящая глыба. Человек, который брал интервью у

  • Битлз,
  • Нельсона Манделы,
  • Фиделя Кастро,
  • Михаила Горбачёва,
  • Жака Ширака,
  • Генри Киссинджера.

— После распада Советского Союза вся индийская элита повернулась лицом к Западу. Ни одна индийская газета не имеет корреспондентов не только в Москве, но и в Афганистане, Непале, Шри-Ланке, — с горечью говорит господин Накви. — Когда британские колонизаторы ушли из Индии, было достигнуто соглашение о том, что индийские СМИ будут освещать внутренние дела, а вопросы внешней политики — США и Великобритания. Если произойдёт значимое событие, например, конфликт на Украине, у Индии там не будет своих корреспондентов.

Индийское освещение мировых событий очень однобокое. Мы просто повторяем западную пропаганду, что Путина растопчут, Россия развалится, Украина победит с помощью Запада. Я был единственным, кто сказал, что Россия ведёт войну на Украине против Запада, потому что США не хотят терять свою гегемонию. Вьетнам, Афганистан, Ирак — американцы проиграли везде. Теперь они проигрывают на Украине.

Мы разговариваем о беспримерно жестокой колониальной политике Англии, о железной англосаксонской энергии, которая вопреки желанию поработителей создала новую Индию из множества мелких княжеств со всеми их религиозными и политическими склоками и дрязгами.

— Двести лет британского колониализма подарили Индии две вещи: высокоразвитую железнодорожную сеть и один общий язык — английский, — рассказывает господин Накви. — Вот посмотрите на эту купюру в сто рупий. Здесь надписи на 17 классических индийских языках и на английском. Без этого связующего языка люди на севере Индии не смогли бы общаться с теми, кто живёт на юге. Индия была бы культурно раздробленным субконтинентом, если б не попала под влияние Англии.

— Но язык можно использовать, как оружие влияния, — замечаю я. — Ваши богачи — более англичане, чем англичане Лондона.

— Это верно, — вздыхает Саид Накви. — Вся внешнеполитическая элита Индии так и не смогла избавиться от багажа старого колониального наследия.

Самая большая в мире страна, победившая голод

В этом году весь мир потрясла свадебная помолвка в Индии миллиардера Ананта Амбани за 150 млн долларов, а на саму свадьбу пригласили звёзд мирового шоу-бизнеса и самых влиятельных людей планеты:

  • Билла Гейтса,
  • Марка Цукерберга,
  • Хиллари Клинтон.

Этот праздник немыслимой роскоши оказался возможен в стране, где 300 млн человек живут ниже уровня бедности, бедняки спят прямо на улице, а голые дети играют в грязи. В любой другой стране такая вопиющая демонстрация непристойного богатства могла бы вызвать революцию, но не в Индии, где люди воспитаны в религиозном смирении и кастовых предрассудках.

Бедняки здесь обладают чудотворным умением прожить, не имея прожиточного минимума. Они принимают, не задумываясь, ту среду, в которой родились и выросли, и законы театра, в котором каждый играет свою роль, с поистине голубиной кротостью.

"Мы верим в эволюцию, а не в революцию", — объясняют такой взгляд на жизнь индийские аналитики.

 

Утро в Дели начинается со множества различных, самых противоречивых запахов. Тучный чад поднимается от бесчисленных жаровен, на которых готовятся удивительные блюда, маслянистые и густые. Повара со смуглыми, выразительными лицами предлагают прохожим попробовать шедевры местной кухни. Женщины в сари протягивают к вам руки, унизанные тяжёлыми браслетами, в известном с древних времён жесте — просьбой о милостыни. Повсюду снуют деятельные оборванцы, сигналят моторикши тук-туков, продавцы фруктов расхваливают свой товар, малолетние дети дергают вас за рукав, требуя монетку.

 

Всё это Индия! Космическая держава, отправляющая спутники на Луну, где лучшая и самая дешёвая в мире фармацевтика и самые экзотические болезни на свете, где производят 95% мировых бриллиантов, но многие жители испражняются прямо на улицах, где самые развитые информационные технологии, но 65% населения проживает в сельской местности, и матери семейств до сих пор гладят бельё чугунными утюгами с раскалёнными углями.

 

Но Индия поднимается. Это пятая экономика мира с населением свыше 1,425 млрд человек, а средний возраст индийца — 28 лет! Энергичное правительство Нарендры Моди решило амбициозную задачу — ежегодно кормить 800 (!) млн человек, обеспечивая их базовые потребности. Программа ежегодно обходится государственному бюджету в 1,3 трлн рупий (24 млрд долларов) и, действительно, работает! В Индии больше не умирают с голода.

— Люди с базовым уровнем доходов ежемесячно получают от государства продукты — зерно, соль, сахар, чай, рис, масло. А те, кто не имеет возможности готовить, могут поесть в городских государственных кухнях за символическую плату в пять рупий, — рассказывает Маниш Тивари, руководитель Института управления, политических программ и политики. — Стоимость жизни по стране разная, но в сельской местности можно прожить на 300 рупий (четыре-пять долларов) в день.

Проблема была в том, как посылать субсидии и компенсации людям напрямую. 65% населения проживает в сельской местности, где прежде люди пользовались только наличными деньгами. Да и в городах мелкий бизнес работал только с "наличкой". Население нужно было включить в общую экономическую систему. Правительство поставило задачу банкам: у всех граждан должны быть банковские счета и возможность оплачивать через телефон даже мелкие расходы. Теперь государственные субсидии и помощь сразу доходят до людей, что позволило остановить коррупцию.

Индийскому правительству приходится решать множество плохо пахнущих, в буквальном смысле, проблем. Таким стал проект "Чистая Индия", когда было построено 110 млн туалетов по всей стране. И без всякой иронии замечу, что это великое достижение!

Когда встал вопрос о бедных сельских женщинах, которые задыхаются на кухнях у печек, растапливаемых углём, правительство приняло решение: абсолютно всем в сельской местности должен быть доступен дешёвый кухонный газ. Надо ли говорить о том, что теперь домохозяйки горячо поддерживают премьер-министра Моди! Особенно женщины-мусульманки, которые также страдали от полного бесправия при мгновенных разводах. Достаточно было сказать в присутствии свидетелей три раза "талак", и нелюбимая жена могла остаться не только без всякого имущества, но даже без детей. Теперь подобная практика запрещена.

Индия медленно, но верно избавляется от многовекового багажа предрассудков и неуклонно движется к цели: уже через десять лет стать третьей экономической державой мира.

"Человеческий капитал гораздо важнее финансового капитала, — говорит экс-министр иностранных дел Мубашир Джавед Акбар. — Сегодня экономика Индии растет на 6% в год, в то время как большинство мира может похвастаться ростом в 2%, а то и меньше. Всё это делает Индию одной из самых динамично развивающихся держав века".

Главное достижение Индии — 260 (!) млн человек, составляющих стремительно растущий средний класс, и главная слабость — демократия.

Станет ли Индия Китаем-2?

В этом году в Индии пройдут всеобщие выборы, которые продлятся аж 44 дня — с 19 апреля по 1 июня, — и обещают стать самыми массовыми в мире. В них сможет принять участие почти миллиард (!) избирателей. Мои новые индийские друзья охвачены радостным волнением. Выборы в Индии — это как фестиваль. Мне с гордостью рассказывают, что самыми активными избирателями являются фермеры, крестьяне и часто совсем бедные люди. Для них это целое событие! Они готовы часами стоять в живых очередях, чтобы отдать свой голос.

— В Индии на всеобщих выборах голосует 65% населения, а на местных аж 80! — говорит Маниш Тивари, руководитель Института управления, политических программ и политики. — Почему голосуют даже бедняки? Это даёт им чувство собственной значимости. Всю жизнь им приходится о чём-то просить, а выборы — единственное время, когда что-то просят у них.

 

Господин Тивари преисполнен оптимизма:

— Мы повторим успех Китая именно потому, что мы демократия, а Китай — авторитарное государство. Мы используем наш демографический дивиденд и даже превзойдём Китай, поскольку у нас самое молодое население на планете, которое будет работать следующие сорок лет. И при демократии люди трудятся гораздо эффективнее из-за высокого индекса счастья.

— А вы не идеализируете? — спрашиваю я с иронией. — Множество людей в Индии заняты тяжёлой и грязной работой. Какая разница, при каком строе чистить туалеты — при демократии или при диктатуре?

— Конечно, есть тяжёлая работа в стране, которую делают люди в нашей стране согласно своему происхождению или касте. Но в целом при демократии индекс счастья выше, поскольку есть свобода выбора.

Арчана Упадхъяи, профессор Университета имени Джавахарлала Неру, как раз в демократии видит уязвимое место Индии:

— В Индии каждое решение обсуждается и тщательно проверяется. Правительство может рухнуть из-за одного неверного шага. В разных штатах каждые шесть месяцев проводятся выборы. Их последствия могут повлиять на всю страну. Мы получили независимость в 1947 году, а 75 лет в жизни нации — слишком малый срок. Так что Китай — это Китай, а Индия — это Индия.

"Россия нам не интересна"

Тёплый весенний вечер. Я наслаждаюсь домашней атмосферой в индийской семье, где родители время от времени кормят своих уже взрослых детей сами — из руки в рот. Словно птицы голодных птенцов. Такова традиция.

Мне задают множество вопросов о России, и я не в первый раз поражаюсь их наивности и даже невежеству.

"Но мы ничего не знаем о России, — объясняют мне. — Наши газеты очень мало пишут о вашей стране".

Это чистая правда. Несколько лет назад мы, группа российских журналистов, посетили старейшую индийскую газету "Хиндустан таймс". Мы внимательно изучили выпуски газеты и обнаружили единственную новость из России… о группе Pussy Riot. Я просто пришла в ярость, когда редактор отдела международной политики заявил, что "населению Россия неинтересна, индийцы в Россию почти не ездят, а мы интересуемся только теми странами, куда поедут наши дети, то есть Западом".

— Это вы, журналисты, сделали Россию неинтересной! — вознегодовала я. — Именно редакторы формируют повестку дня и создают общественное мнение. Мир велик, а вы страдаете провинциальностью мышления и пишите лишь то, что велят вам ваши "западные партнёры".

 

Но даже спустя несколько лет и несмотря на то, что Индия и Россия — члены-основатели организации БРИКС, ничего не изменилось. Индийские СМИ фактически игнорируют Россию, публикуя лишь негативные события. Что же делать?

— Я выдвинул идею создания общих СМИ в БРИКС, независимых от правительства и рынка, — говорит журналист Саид Накви. — Если где-либо идёт война, то найдётся группа людей, которая скажет правду, и источником этой правды будет БРИКС. Запад создал так называемые "либеральные независимые СМИ". Они становятся средством пропаганды во время конфликтов. Владельцы индийских газет всегда имели ярко выраженные прозападные взгляды, в том числе из-за их финансирования британской нефтяной промышленностью.

Отсутствие интереса к России проявляют не только СМИ, но и бизнес. Индию интересует только дешёвая российская нефть как жизненно необходимый продукт, а к торговле с далёкой северной страной отношение более чем прохладное. Главная проблема — боязнь западных санкций. Но не только. Именно узость мышления, незнание российского рынка, который в буквальном смысле может проглотить всё, от омаров до индийских (!) автомобилей, традиционная медлительность в принятии решений, — всё это создает вопиющий дисбаланс в торговле. При общем товарообороте между нашими странами в 60 млрд долларов за прошлый год (в основном нефть) экспорт Индии составляет жалкие 3,3 млрд долларов!

— Да, индийский бизнес осторожен и не хочет ставить под угрозу свои отношения с США, — говорит главный редактор India Narrative Атул Аниджа. — Поскольку частный сектор боится санкций, то на данном этапе именно государственные предприятия должны взять на себя инициативу. Индия уже инвестирует в российскую угольную промышленность, в сибирские компании, в лесопромышленный комплекс. Российская древесина — это действительно открытие для Индии.

Также мы открыли новый экономический морской коридор из Владивостока в восточный порт Индии Ченнаи. Всё началось в 2017 году с Восточного экономического форума во Владивостоке. Дальний Восток и Восточная и Южная Индия — это как глоток свежего воздуха. Индийские инвестиции на Дальнем Востоке уже начались — это уголь и сталь. Государственный банк Индии также прибыл туда для решения финансовых вопросов. Восприятие России в Индии сейчас меняется, особенно после нашей нефтяной сделки.

Когда начался конфликт на Украине, многие поверили, что Россия может проиграть. Об этом трубила западная пропаганда. Но теперь имидж Москвы значительно улучшился. Я недавно был в Москве и увидел, что российская экономика намного лучше себя чувствует, чем раньше. Сейчас у вас больше российских продуктов. Санкции открыли новые возможности, и Россия доказала, что она самодостаточная страна.

Главная проблема между Индией и Россией сейчас — это платежи. Нам необходим процесс дедолларизации. Нам нужна цифровая валюта в рамках БРИКС и возможность покупать и продавать онлайн, в режиме реального времени.

Но большинство индийских экономистов и аналитиков считают, что избавление от доллара вовсе не в интересах Индии.

— Ни Китай, ни Индия не заинтересованы в удалении доллара из мировой экономики, — заявляет политолог Нандан Унникришнан. — Обе страны росли и развивались в мире, в котором доминировали США. Глобализация — это процесс, который помог и Индии, и Китаю встать на ноги. Мы, в определённом смысле, бенефициары глобализации и смогли извлечь выгоду для себя. Пока это будет продолжаться, у Индии нет причин что-то менять.

Станет ли Индия сверхдержавой?

Индия наслаждается своей новой ролью сильного регионального лидера и с оптимизмом смотрит в будущее. Её раздражают такие устаревшие структуры, как ООН, где ей негде развернуться.

— ООН до сих пор существует, потому что есть страны, которые получают выгоду от членства в ООН и права вето, — говорит профессор Университета имени Джавахарлала Неру Арчана Упадхъяи. — Однако есть острая необходимость в реформировании ООН, иначе она потеряет свою актуальность, как когда-то Лига наций. Это произойдёт потому, что Индия, самая большая и густонаселённая страна мира, не имеет места в Совбезе ООН. Существует огромная разница между Индией до 1947 года и Индией сегодня. В 1950-1960-х годах у нас царили нищета и неравенство, а сегодня мы имеем самый крупный средний класс в мире. У Индии выдающийся послужной список, и многие страны считают, что Индии предстоит сыграть большую роль в создании нового миропорядка.

Стремясь к вершине успеха, Индия, страна с невероятными амбициями и здоровым эгоизмом, уже снисходительно смотрит на старых друзей, таких как Советский Союз, в своё время оказавший неоценимую помощь молодой державе в создании промышленности и науки.

— Меня не интересует мораль в политике или долг благодарности, — заявляет политолог Нандан Унникришнан. — Мы вам ничего не должны. СССР не оказывал бескорыстную помощь. Ему было выгодно помочь Индии, чтобы балансировать Китай, который тогда был недружелюбен, и Америку как супердержаву и соперника. Все свои долги СССР мы выплатили.

— Но есть долги, которые нельзя оплатить, — замечаю я. — СССР в своё время спас Индию от чёрной оспы, предоставив безвозмездно 12 млн доз вакцины. И не только от чёрной оспы. В 1960-х годах Индия умирала от болезней в буквальном смысле слова. Несколько лет назад я разговаривала с председателем экспортного совета Индии по фармацевтике и запомнила его слова: "Я помню, как русские спасли Индию. У нас не было технологий, и мы обратились к миру: наши люди умирают. Помогите нам. Никто не ответил, кроме СССР. Русские дали нам технологии и машинное оборудование. И главное, нам дали исходники, субстанции. Мы не только выжили, но имеем сейчас самое большое в мире производство дженериков, очень высоких по качеству". Именно благодаря советским вакцинам в Индии снизилась детская смертность. И теперь у вас демографический бум!

— Я не знал этого, — замечает господин Унникришнан. — Я обязательно проверю эти факты.

Чувствуется, что он задет, однако продолжает с прежней уверенностью:

— Я не признаю морали в политике. Морально то, что выгодно моей стране. Мы сейчас в такой ситуации, что Индия нужна всем, и мы извлекаем выгоду.

— Но мораль в политике существует, — замечаю я. — Нацистская Германия была признана злом.

— Да, нацизм — это аморально. Но существуют многие другие политические теории, которые тоже аморальны.

— Как, к примеру, теория одной супердержавы и мессианства американцев. "Мы избранная нация", — говорят американцы. Ещё Путин предупреждал: "Будьте осторожны с признанием своей исключительности".

— Через 100-150 лет, когда Индия будет самой мощной страной в мире, она будет говорить то же самое, что американцы говорят сегодня.

— А вы думаете, что будете самой могущественной страной в мире?

Будем, никуда не денемся. Придёт черёд Китая, потом и наш черёд. Китайцы будут заявлять то же самое, что американцы сейчас говорят, а потом мы будем говорить. Дело в том, что у Индии есть амбиции, Индия хочет стать супердержавой из тех, которые определяют правила для всего мира.

Мы больше не хотим быть в меню. Мы хотим сидеть за столом и быть теми, кто едят.

Фото Дарьи Асламовой, спецкора Pravda.Ru

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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