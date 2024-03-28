Журналист Мубашир Акбар: Индия не нейтральная, просто у неё много друзей

Журналист Мубашир Акбар: Индия — это мост между сторонами конфликтов

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала в Индии с известным редактором и журналистом, бывшим государственным министром иностранных дел Индии Мубаширом Джаведом Акбаром. Он рассказал, что Индия может предложить России в обмен на нефть, почему позиция Нью-Дели в отношении Москвы не является нейтральной и за счёт чего Индия скоро станет сверхдержавой.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— БРИКС скоро отметит своё 20-летие. Чего добилась Индия как член этой группы?

— Цель БРИКС очень важна. Секрет успеха в ХХI веке заключается в создании групп, способствующих благосостоянию людей. Мы живём во времена национальных государств, а не империй. Это не значит, что империй не существует. Главная цель национального государства — это экономическое развитие. БРИКС — это попытка расширения экономического развития, с учётом того, что оно несовместимо с конфликтами. Конфликты разрушают процветание.

— Не потому ли БРИКС объединяет две такие разные страны, как Китай и Индия? Является ли БРИКС платформой для переговоров Китая и Индии?

— Нет. Китай и Индия представляют собой две наиболее важные страны нового столетия. У нас есть двусторонние разногласия, но это не значит, что мы не можем договориться. Политика — это триумф здравого смысла над унаследованным конфликтом. В противном случае каждая страна погрязнет во враждебности. Таков был мир ХIХ и ХХ веков. Будем надеяться, что XXI век будет другим, хотя на него до сих пор влияют последствия ХХ века.

— В БРИКС политическая составляющая превалирует над экономической частью. Товарооборот между Россией и Индией в прошлом году оценивался в 60 млрд долларов, хотя экспорт Индии в Россию составил всего 3,3 млрд долларов, что очень мало для такой крупной экономики, как Индия. Почему Индия не хочет торговать с Россией?

— Индия покупает российскую нефть в то время, когда весь мир перестал её покупать.

— Однако взамен Индия продаёт России только лекарства. Как мы можем справиться с этим дисбалансом?

— Простите, но речь идёт не только о том, что Индия хочет продать, но и о том, что Россия хочет купить. Мы можем предложить вам всё, хоть морепродукты, у них большой рынок сбыта в Европе.

В Индии много товаров, но некоторые страны ничего не знают об изменениях, которые наша страна пережила за последние десять лет, и думают об Индии как о стране 1990-х. Если я скажу, что Россия не изменилась с 1990 года, я буду неправ, потому что Россия сегодня совершенно другая.

Для решения данной проблемы нужны не крупные платформы вроде БРИКС, а взаимодействие с такими людьми, как вы, которые могут донести информацию до других. Вот так меняется общественное мнение. Оно включает в себя мнения лиц, принимающих решения, и представителей бизнеса, которые до сих пор считают, что продукция западноевропейских стран лучше индийской. Если кто-то считает, что индийские машины не так хороши, как европейские, значит, они не видели индийских машин.

— Проблема не в нежелании России покупать товары у Индии. Когда возник БРИКС, считалось, что у блока будет общая валюта, чтобы избавиться от привязки к доллару. Сегодня Россия накопила миллионы индийских рупий, но мы не знаем, что с ними делать, поскольку они неконвертируемы. Это большая проблема, и мы все рабы американского доллара. Как мы можем положить этому конец?

— Если БРИКС, ООН или ШОС не соответствуют идеалу, это не значит, что их следует распустить. Очень многое в принятии решений зависит от понимания. Когда я разговариваю с вами, я могу лучше понять вашу позицию по Украине, а когда вы разговариваете со мной, вы можете лучше понять мою позицию по региональным конфликтам. Одна из причин появления БРИКС заключается в том, что ООН не добилась результатов. Должны ли мы ждать, пока ООН станет идеальной, или нам нужно продолжать делать то, что мы можем? Мы никогда не будем жить в идеальном мире. История конфликтов уходит своими корнями во времена Адама и Евы. Что касается Индии и России, то борьба очевидна. Но наши отношения развиваются очень хорошо.

— На фоне большой конфронтации с Западом Россия нуждается в друзьях, а Индия хочет оставаться нейтральной.

— Вы должны понять позицию Индии. Речь идёт не о нейтральности, что означает отсутствие позиции вообще. Однако нет закона, запрещающего иметь двух друзей.

— Но ваш друг — наш враг. И что нам делать?

— Вражда не является самоцелью. У вас был Советский Союз, который стал противовесом западного блока. Отношения были холодными, как русская зима. Сейчас хотя бы идёт диалог. Многие считали, что распад СССР ознаменовал возникновение однополярного мира с одной сверхдержавой. Мир устроен не так.

Необходимо поддерживать взаимодействие между блоками. Индия — это мост в данном случае.

— Однако мост всегда опасен. Возможно, вы слышали, что сказал Сэмюэл Хантингтон в своей работе о мостах и столкновении цивилизаций.

— Хантингтон цитировал меня два-три раза в своей книге. Мне необязательно следовать его определению данного термина. Я придерживаюсь своего определения. Одним из величайших преимуществ индийской политики является то, что у нас есть дружеские отношения между двумя странами. Премьер-министр Индии отправился в Западную Азию, где выразил поддержку Израилю, но также удостоился высшей чести палестинцев. Способность быть чьим-то другом, помочь взаимопониманию обеих сторон — это уникальная позиция, от которой мы не можем отказаться.

— Из-за этого многие называют Индию "глобальным колеблющимся государством".

— Разговаривать не значит колебаться. Мы рады, что у нас много друзей. У России есть отношения с Китаем. Китайцы описывают эти отношения как "постоянное партнёрство". Индия не собирается из-за этого отказываться от дружбы с Россией.

— А ведь Индия и Китай входят в БРИКС, у двух стран впечатляющий объём торговли.

— Именно так. У нас имеется конфликт с Китаем на границе, но торговля между нами сохраняется. Индия не позволяет вражде вмешиваться в другие аспекты наших отношений.

— Индия собирается изменить на международном уровне своё название на древнее имя "Бхарат". Мне кажется, что Индия посылает сильный политический сигнал, потому что именно британские колонизаторы дали Индии её имя.

— Страна называется Бхарат. Этот термин использовал Джавахарлал Неру в Конституции Индии. Ганди называл Индию Бхарат. Индия не является детищем Великобритании. Название страны Индия происходит от слова ind — "земля через Инд". "Инд" раньше был иранским термином, обозначающим "индус".

Многих учили, что единственное название страны — Индия, но это не верно. Пекин также известен как Beijing — китайцы используют это исконное название для своей столицы. И Бхарат восходит к нашим древним текстам. Мне необязательно говорить Moscow — ваш город называется Москва. Многие африканские страны получили свои названия во времена колониализма. Я не говорю, что Индия — это название эпохи колониализма, но это часть истории. Переоценка нашего прошлого и нашего языка, санскрита, — позитивный момент.

— Многие говорят, что мир вступает в новую эру, где Индия будет одной из самых могущественных стран. Индия скоро станет третьей по величине экономикой мира. В своё время глобалисты решили сделать Китай динамично развивающимся государством, и посмотрите, каких высот он достиг! Вам не кажется, что они не допустят появления ещё одной сверхдержавы — Индии?

— Индии не нужно чьё-либо разрешение, чтобы стать сверхдержавой. Она обладает собственными экономическими возможностями, силой и талантом. Индия станет сверхдержавой, потому что она искореняет бедность беспрецедентными темпами. Страна помогает беднейшим слоям населения перейти в средний класс. У нас 1,4 млрд дееспособных людей. Если добавить 200 млн человек в экономику, она начнёт расти ещё быстрее. Сегодня она растет темпами в 6%, в то время как мир может похвастаться ростом в 2-3%.

Это происходит потому, что всё больше людей в Индии становятся продуктивными. Человеческий капитал гораздо важнее финансового капитала.

— Планирует ли Индия стать сверхдержавой?

— Мы не рассматриваем этот термин в военном плане. Индия никогда ни на кого не нападала. Индийцы заплатили огромную цену за колониализм. Когда мы стали независимым государством, мы победили колониализм:

британский,

французский.

Мы знаем, что такое оборона. Оборона означает, что ни один дюйм нашей территории никогда не будет скомпрометирован. Любой, кто захочет напасть на нас, поплатится за это.

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