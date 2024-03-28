Мубашир Джавед Акбар: величайшее преимущество индийской политики — способность быть другом всем

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Известный редактор и журналист, бывший государственный министр иностранных дел Индии Мубашир Джавед Акбар уверен, что Индия является своеобразным мостом для конфликтующих стран.

"Способность быть чьим-то другом, помочь взаимопониманию обеих сторон — это уникальная позиция, от которой мы не можем отказаться", — говорит он.

Мубашир Джавед Акбар рассказал также об экономических перспективах сотрудничества Индии и России.

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Индии и встретилась с признанными индийскими экспертами и журналистами. Предлагаем вашему вниманию видеоверсию интервью с редактором и журналистом, экс-министром иностранных дел Индии Мубаширом Джаведом Акбаром.