Журналист Саид Накви: у всей элиты Индии колониальное сознание

Индийский журналист Саид Накви: в БРИКС должны быть общие СМИ

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Индии с Саидом Накви, патриархом и живой легендой индийской журналистики. Он рассказал, почему у всей элиты Индии колониальное сознание, как это влияет на отношения России и Индии, каким образом Запад контролирует индийские газеты и почему в рамках БРИКС необходимо создать собственные единые СМИ.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Господин Накви, как вы оцениваете отношения России и Индии?

— Отношения между Россией и Индией очень прочные, но их общественное восприятие обусловлено влиянием СМИ. Вся внешнеполитическая элита Индии так и не смогла избавиться от багажа старого колониального наследия. Его влияние возросло после распада Советского Союза.

Во времена Советского Союза между Москвой и Вашингтоном существовал баланс. Индия была нейтральной стороной, хотя гораздо сильнее тяготела к Москве.

Москва играла очень большую роль в создании Бангладеша, поэтому отношения между нашими странами были очень хорошими. Тем не менее индийская элита, владельцы индийских газет всегда имели ярко выраженные прозападные взгляды, в том числе из-за получения финансирования от британской нефтяной промышленности.

Несколько лет назад мой друг, редактор газеты Frankfurt Allgemeine, работал корреспондентом в Дели. Однажды он побывал в Москве. Он сказал, что был очень удивлён, потому что индийский посол в России мог взять трубку и поговорить с кем угодно в Кремле.

"Однако наших иностранных корреспондентов там нет, — сказал он. — Вместо этого они находятся в Лондоне и Вашингтоне".

После распада Советского Союза вся индийская элита повернулась лицом к Западу. Ни одна индийская газета не имеет корреспондентов в Москве. У них нет корреспондентов:

в Кабуле (Афганистан),

Катманду (Непал),

Коломбо (Шри-Ланка),

Мале (Мальдивы).

Когда британцы ушли, то было достигнуто соглашение о том, что индийские СМИ будут освещать внутренние дела, а вопросы внешней политики будут освещать США и Великобритания. Если произойдёт значимое событие, например, конфликт на Украине, у Индии там не будет своих корреспондентов. Индийское освещение мировых событий очень однобокое. Мы повторяем западную пропаганду даже по поводу кризиса в Газе. Это очень печально.

Россия тоже в определённой степени виновата в этом. Запад создал так называемые "либеральные независимые СМИ". Они становятся средством пропаганды во время конфликтов. В Индии все трубили о том, что Путина растопчут, Россия развалится, Украина победит с помощью Запада. Я был единственным, кто рассказал о том, что происходит в действительности. Я брал интервью у людей в Кремле. Российские послы просили меня взять интервью у Лаврова. Я был единственным, кто сказал, что Россия ведёт войну на Украине против Запада, потому что США не хотят терять свою гегемонию. Вьетнам, Афганистан, Ирак — американцы проиграли везде.

— Украина — это последнее, за что они держатся. Они сделали ставку на Украину.

— Они также сделали ставку на сектор Газа. Украины фактически больше нет. Путин ясно дал понять: если национальная безопасность России будет под угрозой, то будут рассмотрены все варианты защиты, включая ядерное оружие. Я не думаю, что Запад пойдёт по этому пути. Будет установлен мир, при котором русские сохранят то, что у них есть сейчас.

— Будет ли ещё одна Ялтинская конференция, после того как конфликт будет исчерпан?

— Да. Им удалось договориться в Минске, а затем в Стамбуле. Однако американцы и Борис Джонсон хотели воевать, чтобы не позволить Западу развалиться. Они хотели сохранить лицо после разгрома в Афганистане. Тем не менее они проигрывают на Украине.

Теперь они нацелились на Газу. Здесь речь идёт о мощнейшем израильском лобби в Америке: Белый дом, Пентагон, ЦРУ, госдепартамент. Любой конгрессмен проиграет, если не получит поддержки израильского лобби.

Группа G7 сокращается. На БРИКС приходится 29% ВВП. БРИКС — это блок-победитель. Именно поэтому Саудовская Аравия и Китай тесно сотрудничают. Но западные СМИ этого не освещают.

— Индийская элита отправляет своих детей в США и Великобританию. Получается, что у вас во власти пятая колонна?

— Действительно, каждый бюрократ хочет, чтобы его дети жили в Америке.

— У нас была такая же проблема в России. Наши чиновники тоже отправляли своих детей в Америку и Англию. В результате у нас нет лояльной элиты.

— Двести лет британского колониализма подарили Индии две вещи:

высокоразвитую железнодорожную сеть и один общий язык — английский.

Если вы посмотрите на купюру в 100 рупий, то увидите, что надписи на ней сделаны на национальном языке (хинди) и на английском языке. Без этого связующего языка люди на севере Индии не смогли бы общаться с теми, кто живёт на юге. Индия была бы культурно раздробленным субконтинентом, если бы не попала под влияние Англии. Британцы внесли огромный вклад в развитие страны. Индия состояла из тысяч мелких княжеств. На каждой банкноте в Индии есть надписи на 17 языках — всех местных наречиях.

Индийская элита так и не смогла освободиться от западного мышления. Все они хотят поступить:

в Оксфорд,

Кембридж,

Гарвард.

Они включают западное образование в индийскую систему. Это тоже преимущество, потому что мой английский не хуже, чем английский у носителя языка. Многие индийцы тоже могут так разговаривать, что, безусловно, является преимуществом. Английский — это глобальный язык.

Однажды я разговаривал с Жаком Шираком и сказал ему, что Франция должна иметь глобальные СМИ, чтобы избежать влияния медиаимперии Мёрдока. Ширак ответил, что они не смогут этого сделать, потому что тогда им придётся использовать английский, а французы слишком гордятся своим языком. Если же они сделают мировые СМИ на французском языке, то охват аудитории будет не столь значительным.

Глобальный мировой порядок меняется, и гегемония Запада катастрофически уменьшается. Сейчас поднимаются Глобальный Юг, БРИКС. Запад знает это и защищается от России по двум причинам:

Россия является источником нефти и газа; они осознают, что пока Запад приходит в упадок, Россия и Восток расцветают.

— БРИКС появилась 20 лет назад, но до сих пор служит скорее политической, а не экономической платформой. Индийский экспорт в Россию составляет всего лишь 3,3 млрд долларов. Индия — огромная страна, которая многое может предложить России, но этого не происходит. Индия закупает большие объёмы российской нефти, а взамен продаёт только фармацевтику. При этом Индия является лидером в области информационных технологий. Индийский автопром тоже очень развит. Однако индийский бизнес не стремится к сотрудничеству, опасаясь санкций.

— Что касается автомобильной промышленности, в частности электромобилей, Европа вдруг решила, что лучшие в мире электромобили производятся в Китае. Они начали их закупать там. Индия в этой области сильно отстаёт от Китая. Разница между Индией и Китаем огромна. Экономика Китая намного больше, их ВВП намного выше. У них огромный торговый профицит, 125 млрд долларов. Однако журнал Economist посвящал свою обложку Индии дважды. Это говорит о том, что индийская экономика растёт. Это пятая экономика в мире, но с Китаем у нас огромная конкуренция.

— Индийский экономист сказал мне, что Индия имеет преимущество перед Китаем, потому что индийское население намного моложе. Кроме того, индийская молодёжь говорит по-английски. Означает ли это, что Индия скоро выиграет конкуренцию с Китаем?

— Я на это надеюсь, но не в обозримом будущем. Вокруг этого раздувается много пропаганды, но мало говорится по существу.

Индийский миллионер недавно потратил 100 млн долларов на свадьбу в Гуджарате. В то время как многие люди спят на улице под мостами. Разрыв между богатыми и бедными огромен.

Китай — это однопартийная держава, а Индия — одна из крупнейших демократий. Демократия — это и сила, и слабость Индии.

Либеральная демократия переживает кризис на Западе. Капитализм необходимо сдерживать и регулировать. Если бы я был мультимиллионером и владел СМИ, я ставил бы свои условия в переговорах с правительством. Мои СМИ поддерживали бы только одну сторону и следовали бы моим указаниям. Взамен правительство предоставило бы нам огромные контракты.

Верховный суд Индии обратился к правительству с просьбой раскрыть проблему избирательных залогов. Например, крупный бизнесмен может пожертвовать деньги на вечеринку, и никто об этом не узнает. Верховный суд теперь хочет раскрывать эту информацию. Но СМИ не собираются освещать такую информацию, потому что они контролируются извне. СМИ вынуждены освещать вопросы, не затрагивающие бизнес их хозяев. Это влияет на демократию в любой стране.

— Отношения между Россией и Индией имеют многолетнюю историю, наша дружба прочна. Однако нынешние отношения между Москвой и Дели выглядят как стагнация. У нас нет единой валюты в БРИКС. Мы не можем проводить платежи друг другу.

— Страны уходят от доллара. Процесс дедолларизации продолжается.

— Но некоторые эксперты полагают, что этого не произойдёт в ближайшие 20-30 лет.

— Это зависит от того, с кем вы разговариваете. Например, я полностью независим. Я оказался прав по поводу Газы, Украины и Афганистана.

С самого начала войны на Украине мир полагал, что Россия проиграет. В России нет тех СМИ, которые есть на Западе: CNN, BBC и т. д.

Я выдвинул идею создания общих СМИ в БРИКС, независимых от правительства и рынка. Если где-либо разразится война, то найдётся группа людей, которая скажет правду, и источником этой правды будет БРИКС. Иначе, если произойдёт новый конфликт, западные СМИ обманут мир снова.

Тем не менее Запад постепенно угасает, старый гегемон уходит.