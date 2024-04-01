Журналист Атул Аниджа: Россия могла бы инвестировать в Индию

Журналист Атул Аниджа: при Трампе отношения России и Индии улучшатся

4:06 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Южная Азия

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Индии с главным редактором India Narrative Атулом Аниджа. Он рассказал, почему участие в БРИКС выгодно для Нью-Дели, какие инвестиции Россия может делать в Индию, как выборы в США повлияют на связи Москвы и Нью-Дели и почему экономические отношения России и Индии надо развивать в сфере высоких технологий.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Через два года мы будем отмечать 20-летие БРИКС. Это серьёзный возраст для организации. Чего добилась Индия в результате своего членства в БРИКС?

— БРИКС помог Индии политически и экономически. Мы создали Новый банк развития, или Банк БРИКС, который базируется в Шанхае. Председателем банка обычно является представитель Индии. Часть кредитов Банк БРИКС направил в Индию.

Кроме того, Индия поддерживает многополярный мир. БРИКС стал идеальным партнёром c точки зрения стратегии. Он даёт нам возможность быть самими собой, а не частью прозападного мира.

Самым большим преимуществом является то, что БРИКС расширяется. Там уже 15 участников, и центр тяжести в мире смещается в сторону БРИКС. Приходят такие крупные игроки, как Саудовская Аравия, страны Персидского залива. Официально сейчас в блоке девять членов, но все они сильные игроки. Члены БРИКС обладают огромными энергетическими ресурсами, достаточно упомянуть Россию и страны Персидского залива.

— Когда возник БРИКС, нашей общей мечтой было оставить доллар позади и разработать единую систему расчётов. Когда это станет реальностью?

— Мы всё ещё в начале пути. У нас есть готовая основа, но ещё многое предстоит сделать. БРИКС по-прежнему политическая платформа, а не экономическая.

Но процесс дедолларизации начался. Посмотрите на торговлю России и Индии: в основном мы ведём расчёты в рупиях или дирхамах, а не в долларах.

Нам необходимо больше интегрироваться, даже в плане культуры, туризма. Что-то нужно сделать и в области цифровой валюты. Мы должны иметь возможность покупать и продавать онлайн в режиме реального времени, не испытывая проблем с платежами. Финансовая интеграция должна быть на первом месте. За этим последуют торговля и инвестиции.

Нам, вероятно, придётся бросить вызов Западу — это будет непростая задача, потому что он ответит санкциями. Россия уже находится под санкциями, но, когда я недавно побывал в Москве, я увидел, что российская экономика находится в лучшем состоянии, чем раньше. У вас теперь больше российской продукции, чем западной. Москва выглядит великолепно. Санкции открыли очень много возможностей. В России много всего, это самодостаточная страна. Еда не проблема.

Вот почему такие крупные страны, как Россия, Китай и Индия, должны взять на себя инициативу в процессе интеграции и посмотреть в глаза Западу.

Группа РИК в составе БРИКС (Россия, Индия, Китай) полностью изменит правила игры.

У России и Китая есть свой путь, но российско-индийский путь также очень важен. У нас всё хорошо, наша торговля после начала войны на Украине выросла до 60 млрд долларов буквально с нуля.

— Рост товарооборота действительно впечатляет, но экспорт Индии в Россию составляет 3,3 млрд долларов, что просто смешно. Что может предложить Индия, будучи такой огромной экономикой?

— Инвестиции — это очень важная вещь. Инвестиции должны вестись в области развития технологий. В России есть отличные технологии, например, искусственный интеллект. В Индии развито производство программного обеспечения. Необходимо совместное сотрудничество, можно было бы инвестировать в Индию. Как только этот процесс начнётся здесь, у нас появится огромный экспортный потенциал.

Отношения Индии и России должны двигаться в направлении высоких технологий:

космические и ядерные технологии,

искусственный интеллект,

компьютерные технологии и киберпространство.

Это новые области, в которых мы можем сотрудничать, чтобы вывести наши страны на новый уровень. Российские высокотехнологичные компании могут прийти в Индию. У нас уже есть военная торговля, торговля нефтью и газом, алмазами, но нам нужна передовая экономика. Например, в Индии, в отличие от Китая, нет электромобилей, самолётостроение — также перспективная область.

— Однако индийский бизнес слишком осторожен, чтобы начать сотрудничество с Россией.

— Конечно, они не хотят ставить под угрозу свои отношения с Соединёнными Штатами. Они боятся санкций. Именно госпредприятия должны взять на себя инициативу в этом вопросе. В Индии есть хорошие и прибыльные государственные предприятия, например, железные дороги. Этот процесс уже находится в стадии реализации. Авиация — это ещё одна отрасль. Hindustan Aeronautics Limited — это государственная компания, производящая военные и гражданские самолёты. На первом месте должен быть государственный сектор, а частный сектор потом подтянется сам.

— В Индии много говорят о необходимости совместных проектов с Россией. Однако дело чаще всего касается только российской нефти и индийской фармацевтики.

— Индия инвестирует в Россию: в российскую угольную промышленность, сибирские компании, лесную отрасль. Российская древесина — новое открытие для Индии.

Недавно мы также открыли новый маршрут из Владивостока в Ченнаи — это новый экономический морской коридор. Работать с Дальним Востоком России мы начали в 2017 году после Восточноазиатского форума во Владивостоке.

— Сколько времени потребуется кораблю, чтобы добраться из Владивостока в Мумбаи?

— Нет, он идёт в Ченнаи, вдоль восточного побережья. Индия сейчас строит больше портов на восточном побережье, хотя у нас они обычно расположены на западном. Порты восточного побережья Индии связаны с Владивостоком.

Российский Дальний Восток и Южная Индия — это новая экономическая зона, с новыми возможностями. Индийские инвестиции на Дальнем Востоке России уже начались: уголь и сталь. Государственный банк Индии также принимает участие в этой деятельности. Нам необходимо и дальше продвигать сотрудничество Индии с Дальним Востоком России.

В то же время нам необходимо посмотреть на развитие событий в Штатах. Если Дональд Трамп снова придёт к власти, думаю, что индийские компании почувствуют себя свободнее. Восприятие России сейчас меняется, особенно после нефтяной сделки. Люди вновь начали обращать внимание на Россию.

Когда началась война на Украине, многие считали, что Россия её проиграет. Об этом трубила западная пропаганда. Но Россия не проигрывает войну, несмотря на все санкции. Значит, Россия — большая и сильная страна. Её имидж значительно улучшился.

Лидеры Индии и России идут рука об руку.

— Все проекты, о которых вы говорите, нуждаются в государственной поддержке.

— Я думаю, что наши лидеры начали эту работу. В противном случае нефтяная сделка была бы невозможна из-за войны на Украине. Сегодня Индия — сильная и независимая страна. Вместе мы сможем преодолеть проблемы и выйти на новые направления экономического сотрудничества. Например, привлечь молодёжь в индустрию компьютерных игр. Молодые люди из России приезжают в Индию и едут в Кибер-Сити в Мумбаи. Началось развитие онлайн- и цифровых связей.

— Многие говорят о новой индийской эпохе, о том, что Индия становится новой сверхдержавой. Считаете ли вы, что глобалисты совершат ещё одну ошибку, подобную той, которую они допустили с Китаем? Ведь Китай в последнее время достиг больших высот.

— Вспомните Всемирный экономический форум в 2020 году, когда Джордж Сорос выступал против Нарендры Моди и против Индии. Но Индия сейчас — сильная страна. Если Запад хочет с нами сотрудничать — это нормально, а если нет — у нас есть и другие партнёры.

— Канада устроила большой скандал по поводу свободы сикхов в Индии. Британские газеты подхватили это и начали писать о геноциде национальных меньшинств в Индии.

— Честно говоря, нам всё равно. Нехорошо, если вы так называете это. Индия уверена в своём настоящем и будущем, мы динамично развиваемся. Индийский народ держится вместе, у нас есть сильное руководство. Индия также является ядерной державой. Если Канада не желает с нами сотрудничать, то нам остаётся только сказать ей "пока-пока". Мы дружим с Россией, Ближним Востоком. Когда страны Запада придут в упадок, они придут к нам за сотрудничеством. Сейчас новый век, новый мир.

— Вам необходимо стать намного более независимыми в ментальном плане. В прошлом Индия была с Советским Союзом, а после распада СССР повернулась к Западу.

— Да, но даже в худшие времена мы не были младшим партнёром Запада. Индия — независимое государство, союзник цивилизации. Раньше мы были уязвимы, я с вами согласен, но со временем нам удалось преодолеть уязвимость. Сегодня нам не нужно искать что-то на Западе. Мы можем сами создавать своё будущее, и мы настроены оптимистично. Никакое величие не приходит легко. Каждому народу приходится пройти через множество трудностей, прежде чем он сможет стать великим.

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