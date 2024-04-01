Журналист Атул Аниджа: "Индия — союзник цивилизации"

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Главный редактор India Narrative Атул Аниджа на встрече со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой в Индии рассказал об индийском участии в БРИКС и о том, как растёт инвестиционное сотрудничество Индии и России.

"Даже в худшие времена мы не были младшим партнёром Запада. Индия — независимое государство, союзник цивилизации. Раньше мы были уязвимы, но со временем нам удалось преодолеть уязвимость. Сегодня нам не нужно искать что-то на Западе. Мы можем сами создавать своё будущее, и мы настроены оптимистично. Никакое величие не приходит легко. Каждому народу приходится пройти через множество трудностей, прежде чем он сможет стать великим", — утверждает Атул Аниджа.

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