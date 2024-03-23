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Любовь Степушова
"Крокус": террористы не подготовили пути отхода, не сменили автомобиль и образ. Полные дилетанты

Россия столкнулась с коммерческим терроризмом в «Крокус Сити».

4:06
Мир

Боевики-таджики изначально были расходным материалом для заказчика теракта в "Крокус Сити Холле". Тем они и ценны для западных спецслужб и опасны для РФ.

Россия столкнулась с коммерческим терроризмом в «Крокус Сити».
Фото: Telegram-канал War Gonzo

Террористы-дилетанты?

Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к народу 23 марта, пообещал найти каждого причастного к теракту в "Крокус Сити" и наказать его, кем бы он ни был и где бы ни находился.

С исполнителями всё понятно. Они, как сказал президент, все арестованы. Их показали населению и даже — первые допросы с ними. Боевики совершенно не выглядят идейными исламистами, какими их представляет Запад, упоминая признания группировок ИГИЛ*. Вспомним, как недавно отстреливались до последнего идейные террористы в городе Карабулак в Ингушетии. А перед — нами трясущиеся, "обосравшиеся" люди.

Вопреки частым выводам в СМИ об их хорошей подготовке, что-то не складывается. Машины на смену у них не было — как приехали на "Рено" так и уехали, не было ухода врассыпную с последующим "залеганием на дно", смены образа, левых документов.

Перед нами, если так можно сказать, коммерческие террористы очень низкого качества — несомненно в долгах, если решились за полмиллиона рублей так рисковать своими жизнями. Ими не дорожили, поэтому это никакие не игиловцы*, а расходный материал. Как Дарья Трепова и другие убийцы. Расчёт был "на авось им повезёт".

Украина — посредник или заказчик

Президент Путин озвучил украинский след - боевикам было открыто окно на границе с Украиной в Брянской области.

То есть, Украина, во всяком случае, является посредником, а, возможно, и заказчиком. Если посмотреть прессу за 2022 год, то были сообщения о вербовке Украиной в Таджикистане через соцсети наёмников, "желающих присоединиться к сопротивлению России".

Использование таджиков-мигрантов, чтобы "раскачать Россию", было грамотным шагом. Претензий у россиян к ним много. Но МВД РФ официально опровергло наличие российского гражданства у террористов.

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, кроме 4 исполнителей. Интересно посмотреть, кто эти люди. Если средством вербовки был Тelegram (как сказал один из террористов), то у Павла Дурова уже взяли всю информацию.

Зачем Обама приезжал в Лондон?

Кто же заказчик? Первыми версию об ИГИЛ начали транслировать западные агентства. Когда в РФ  ещё говорили о накладных бородах, на Западе уже знали всё. И сразу пошёл вал соболезнований, что чрезвычайно странно. Причём первыми соболезновали США и Великобритания. Сейчас многие на Западе вспоминают визит экс-президента США Барака Обамы в Лондон буквально за несколько дней до теракта.

"Обама вооружал и обеспечивал воздушное прикрытие ИГИЛ в Сирии и Ираке. Этот импровизированный визит в Британию, разведка которой стоит за "Аль-Каидой"* и её филиалами в Сирии и Ираке, состоялся менее чем за неделю до предполагаемой атаки ИГИЛ в Москве", — пишет британская активистка и блогер Ванесса Били.

То есть главный след уводит к англосаксам. Сюда вписывается и турецкий след — один их преступников сказал, что летел через Турцию, где видимо, получил инструкции. МИ6 давно работает с турками и украинцами по дестабилизации РФ через тюркоязычные страны и национальности. Цепочка "проповедник — исполнитель теракта" вполне могла быть организована и проукраинскими татарами.

Сейчас в процесс поиска конечного заказчика террористического акта в "Крокусе" включены все спецслужбы России, в том числе, нелегалы за границей. Будет определена вся цепочка, все участники будут найдены, и возмездие будет.

И безусловно, надо наводить порядок в миграционной политике РФ. Расслабились, а ведь "дешёвый" террорист может прийти из любой страны Средней Азии.

* Террористическая группировка, запрещённая в РФ

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы теракт украина барак обама владимир путин
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