Владимир Путин указал на наличие украинского следа в теракте в Красногорске

Путин -предварительно, украинская сторона подготовила террористам «окно» для перехода госграницы

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Президент России Владимир Путин в своём специальном обращении к нации указал на наличие украинского следа при подготовке и совершении теракта 22 марта.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он указал, что по сведениям спецслужб террористы после теракта в Подмосковье намеревались перейти границу в Брянской области, где им было предоставлено "окно" для перехода.

"Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы."

После совершения кровавого теракта преступники сели в белый Renault Symbol в Красногорске и взяли курс на границу в Брянской области. По всей видимости, маршрут движения и пути отхода были тщательно спланированы. Президент подчеркнул, что ФСБ и другие силовые структуры работают над выявлением всей цепочки участников этого теракта.

"Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами."

Не доехав 100 км до границы, преступники встретили полицейский патруль, пытались бежать, но были остановлены и задержаны. Двоим удалось скрыться в лесу, но с помощью беспилотника они были найдены и затем схвачены. Установлено, что двигались они в определённый "квадрат", где их должны были встретить сообщники с Украины.