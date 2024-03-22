Украина - главный интересант в теракте в "Крокус Сити". Россия имеет право на любой ответ

Теракт в "Крокус Сити": хронология, что известно о террористах, кто заказчик

4:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Терроризм

Теракт в "Крокус Сити Холле" совершён после выборов президента РФ, поэтому украинская версия о "следе Кремля" не мотивирована, а вот Украина выглядит главным интересантом.

Фото: Telegram-канал Shot

Террористы зашли с главного входа, не скрывая лиц

Заход террористов в здание "Крокус Сити Холл" в Красногорске, где зрители вечером 22 марта собрались на концерт группы "Пикник", попал на запись видеорегистратора. Боевики вышли из белого "Рено" и вошли через главный вход. Их было, по показаниям свидетелей, по крайней мере, пятеро, некоторые очевидцы говорят о 20 террористах, и они не закрывали лица масками.

Выглядели "как исламисты" — с бородами и восточной наружности. Они стали сразу стрелять сначала в холле, потом в зрительном зале. Одновременно бросали зажигательные патроны, по другим данным — разлили и подожгли бензин, начался пожар.

После бойни, к двум часам ночи 23 марта, точных данных о боевиках и их местонахождении в прессе не было. Погибших по предварительным данным — около 60 человек, пострадавших — более 140. Площадь пожара в "Крокус Сити Холл", по данным МЧС, составила 14 тысяч квадратных метров. Он был локализован к часу ночи.

США должны объясниться

США срочно начали отказываться, что информация от 8 марта о готовящихся терактах в Москве была "вообще". Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что "посольство распространило уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, торговых центров, чего-либо подобного, просто для их собственной безопасности".

Кирби выдвинул версию о причастности к теракту людей, "которые не согласны с тем, как господин Путин управляет страной", однако предупредил, что ничего конкретно сказать не может:

"Нам нужно больше времени и больше информации".

Лучше бы он промолчал, потому что "люди, которые не согласны с тем, как господин Путин управляет страной" это (по признанию самих США) новые власовцы, которых ГУР посылает на смерть в Белгородскую область.

Если США не объяснятся, то любые заявления Вашингтона и Киева будут восприняты и уже трактуются Москвой, как попытка избежать ответственности. РФ, в любом случае, теперь будет считать себя вправе на любой ответ.

На Украине выдумали "след Кремля"

На Украине заявили, что это якобы сознательная провокация спецслужб РФ. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям, сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Но теракт произошёл после выборов президента РФ и для объявления войны, как показала прошлая ночь с "ударом возмездия" по Украине, Кремлю не нужно нагнетание обстановки внутри страны.

А мотив Украины очевиден — запугать, посеять панику, что возвращается террор 90-х годов. Сейчас украинские ресурсы пишут о том, что "все русские виновны в войне, поэтому это не мирные жертвы".

Политолог Сергей Марков в Telegram изложил свою версию плана Украины. Это, по его мнению, теракт под "чужим флагом" исламистов, чтобы вызвать реакцию Москвы — месть мирным жителям Украины. Запад возмутится, и помощь будет увеличена. Марков уверен, что все исламисты находятся на содержании западных спецслужб.

Между тем, было сообщение от "Рейтер", что ответственность взяло на себя "Исламское государство" (ИГ) (запрещённая в РФ террористическая организация) ". Но российские эксперты признали это фейком.

"Это фейк. Данный шаблон новостей ИГ не используется уже несколько лет. В официальных каналах ИГ в Telegram тоже ничего нет", — пишет Telegram-канал "Рыбарь".

Чиновники побежали из Киева

ЕС и США и ряд других западных стран осудили теракт в Московской области. Восхищаться этим не надо, они виновны если не прямо, то косвенно.

Если проводить аналогии с Израилем, то там его действия против Газы Запад оправдывал терактом на музыкальном фестивале. Это означает, что Запад должен поддержать право Кремля ответить на теракт в "Крокусе" аналогично.

На Украине поползли слухи, что высокопоставленные чиновники, политики, бизнесмены, начали снова вывозить свои семьи на запад.

"Рекомендовали устно всем уехать на запад страны или за границу. Сейчас для Украины начинается неопределенное время, когда всё возможно, вплоть до официальной войны или ужесточения военных действий, обстрелов и т. д.", — пишет Telegram-канал "Легитимный".

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