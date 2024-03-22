Мария Захарова высказала мнение по поводу реакции Генсека ООН на произошедший в "Крокусе" теракт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Генсека ООН на произошедший 22 марта в "Крокусе" теракт.
"Заявление офиса Генсека ООН, что он "опечален" произошедшим в "Крокус сити холле", не соответствует произошедшему", — заявила Захарова.
По ее словам, кадры с места теракта вызывают не "печаль", а шок и ужас.
"Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?", — написала в Telegram официальный представитель МИД РФ.
Добавим, что в ходе теракта в "Крокусе" по предварительным данным погибли 40 человек, а более 100 — пострадавшие.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.