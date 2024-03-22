Президент Сербии сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах

Александр Вучич: западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве

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Президент Сербии Александр Вучич сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах. Об этом пишет ТАСС.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сербский политический деятель объяснил это тем, что посольства США и Британии посоветовали своим гражданам не посещать столичные торговые комплексы.

"Еще 7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать ТЦ в Москве. Потом это же сделали британцы и еще кто-то", — рассказал Вучич.

По словам сербского лидера, это может означать только то, что их спецслужбы перехватили чьи-то переговоры, получили информацию о том, что что-то произойдет.

Кстати, власти США утверждают, что не располагали информацией о подготовке теракта в российской столице