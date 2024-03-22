Президент Сербии сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах. Об этом пишет ТАСС.
Сербский политический деятель объяснил это тем, что посольства США и Британии посоветовали своим гражданам не посещать столичные торговые комплексы.
"Еще 7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать ТЦ в Москве. Потом это же сделали британцы и еще кто-то", — рассказал Вучич.
По словам сербского лидера, это может означать только то, что их спецслужбы перехватили чьи-то переговоры, получили информацию о том, что что-то произойдет.
Кстати, власти США утверждают, что не располагали информацией о подготовке теракта в российской столице
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