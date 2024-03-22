В Белом доме заявили, что не знали никакой информации об организации теракта в подмосковном КЗ Crocus City Hall. Об этом пишут РИА Новости.
Вашингтон прокомментировал, что у него не было данных о том, что готовится теракт.
"Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Кадры просто ужасные, их тяжело видеть", — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.
Стрельба открылась 22 марта в зрительном зале и в фойе Crocus City Hall в Подмосковье. Там в этот момент было очень много людей. Террористы также подожгли кресла для зрителей. Здание из-за этого загорелось.
По предварительным данным пострадали при стрельбе в Crocus City Hall 130 человек, 40 — погибли.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.