Белый дом заявляет, что не знал о подготовке теракта в Москве

Власти США утверждают, что не располагали информацией о подготовке теракта в российской столице

0:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

В Белом доме заявили, что не знали никакой информации об организации теракта в подмосковном КЗ Crocus City Hall. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вашингтон прокомментировал, что у него не было данных о том, что готовится теракт.

"Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Кадры просто ужасные, их тяжело видеть", — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Стрельба открылась 22 марта в зрительном зале и в фойе Crocus City Hall в Подмосковье. Там в этот момент было очень много людей. Террористы также подожгли кресла для зрителей. Здание из-за этого загорелось.

По предварительным данным пострадали при стрельбе в Crocus City Hall 130 человек, 40 — погибли.