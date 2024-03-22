Подготовленные террористы, мало полиции и безоружные охранники: эксперт по безопасности описал причины теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"

Эксперт по безопасности Веселов о теракте в "Крокусе": охранники по закону не имеют права носить огнестрельное оружие

2:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Эксперт по безопасности Станислав Веселов в беседе с Pravda.Ru описал причины теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Фото: YouTube by user-zi9vd8hn4k

По словам Веселова ослабление мер безопасности не только на предприятиях, но и со стороны сотрудников правоохранительных органов, сыграло свою роль в произошедшем. Он пояснил, что согласно законодательству, охранники на входе не имеют права носить огнестрельное оружие, если у них нет соответствующих документов. Это ограничивало их возможности по предотвращению атаки.

Веселов подчеркнул, что системы безопасности, такие как рамки металлоискателей, работали исправно. Однако террористы успели открыть огонь по посетителям и охранникам на входе, прежде чем пройти внутрь здания. В результате этого нападения погибло более 40 человек, а более 130 получили ранения.

"Рамки работали. У охранников максимум тревожная кнопка. У них были ручные рамки — детекторы. Но, к сожалению, террористы уже начали расстреливать посетителей и сотрудников охраны на входе. Понимаете, какая ситуация? Дальше пошли расстреливать уже в зал и в фойе, где погибло на данный момент более 40 человек и более 130 пострадавших", — подчеркивает Веселов.

Эксперт отметил, что недостаточное количество сотрудников полиции на объекте не позволило охранникам предпринять более эффективные действия. Им оставалось лишь срочно эвакуировать людей в безопасные места и сообщить о происходящем в службу экстренного реагирования.

Веселов подчеркнул, что обычно при проведении массовых мероприятий применяется многоуровневая система безопасности, включающая кордоны и тщательный досмотр на подступах к объекту. Однако в данном случае такие меры не были в полной мере реализованы, что, по его мнению, стало результатом халатности со стороны службы охраны.

"Да, были штатные единицы сотрудников охраны на территории Крокус Сити Холла". Но, к сожалению, они недосмотрели. Это, безусловно, невнимательность халатность сотрудников охраны. Потому что можно было элементарно отследить террористов по камерам видеонаблюдения. Если это было бы заранее спланировано, сделано, организовано сотрудниками через камеры видеонаблюдения, они бы дали команду по рации: подозрительные лица, вызвать сотрудников полиции и заблокировать вход террористам", — указывает эксперт.

В заключение Веселов отметил, что после произошедшего инцидента руководство Московской области приняло решение об отмене ряда массовых мероприятий в ближайшее время, а правоохранительные органы усилили меры безопасности на различных объектах. Это, по его словам, должно помочь предотвратить подобные трагические события в будущем.