"Проходной двор для мигрантов". Политолог Живов заявил, что после теракта в "Крокусе" Россия должна пересмотреть миграционную политику

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Военный волонтер Живов: Изменение статуса СВО после теракта в "Крокусе" ничего не даст

2:19
Происшествия

Статус СВО навряд ли изменится, если выяснится причастность киевского режима к теракту в "Крокус Сити Холле", заявил Pravda.Ru военный волонтер Алексей Живов.

Военный волонтер Живов: Изменение статуса СВО после теракта в "Крокусе" ничего не даст
Фото: минобороны.рф by Игорь Руденко is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Возможно, будут предприняты определенные действия, связанные с дополнительными ракетными ударами, выявления, например, центров принятия решений, где находятся западные генералы, сотрудники ЦРУ, например, в Киеве. Будут туда нанесены удары. Но, по
большому счету, статус СВО ничего не изменит в данном случае", — сказал Живов.

По словам волонтера, если изменить статус со спецоперации на Украине на войну, то нужно будет использовать ядерное оружие, к чему Россия явно не готова. К тому же в этом случае будет необходима дополнительная 250-тысячная группировка войск для наступления на севере, добавил он.

"Мы и так задействовали огромное количество войск. Общая численность группировки в зоне СВО свыше 600 тысяч человек, а у нас еще несколько десятков тысяч километров государственной границы и с другими государствами, в том числе и с враждебными — с Прибалтикой, Финляндией, Польшей. Поэтому те силы, которые есть, и так задействованы. Тут от перемены названия сумма не изменится", — пояснил Живов.

Тем не менее после теракта необходима кардинальная переоценка позиций по "проходному двору для мигрантов", отметил волонтер. По его словам, выходцы из соседних стран могут ускоренно получать российское гражданство, а также легко достать охотничьи билеты, гладкоствольные нарезные стволы и травматическое оружие.

"То есть миллионы молодых мужчин в Россию заехали за последние 10 лет, миллионы молодых мужчин о нравственном, культурном и уголовном статусе которых мы ничего не знаем. Из этой среды можно… Я не говорю, что они все плохие. Ни в коем случае, что они все некультурные или что-то такое. Я говорю, что из этой огромной среды молодых пассионарных мужчин, находящихся вдали от дома в чужой культуре, можно черпать экстремистов и террористов очень-очень долго при поддержке украинских и западных спецслужб", — подчеркнул Живов.

Украинские и западные спецслужбы, которые, безусловно, причастны к теракту в "Крокусе", могут спокойно вербовать людей из такой среды, резюмировал собеседник Pravda.Ru.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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