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Олег Володин
Путь заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд: драка из-за жвачек, 80 моряков и сэндвичи на Майдане

Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками

3:24
Мир » Северная Америка

Отправляется в отставку одна из самых известных американских дипломатов — помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками
Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under Department Copyright Information
  • По мнению политологов и представителей дипкорпуса, её уход по собственному желанию в реальности стал следствием конфликтов в команде Джо Байдена.
  • По ещё одной версии, ярую русофобку Нуланд, называемую "суперъястребом", просто "расторговали" в ходе закулисных переговоров с республиканцами, Пекином и Москвой.

Самое первое что приходит в голову россиянам при упоминании Нуланд — это её приезд на Майдан-2013 с послом США Джеффри Пайеттом и раздачу "печенек госдепа США" (мем, ставший означать вмешательство Запада в любые внутриполитические события других стран).

Откроем тайну - печенье Нуланд не раздавала, она раздавала сэндвичи с курицей и сыром из запасов посольства США в Киеве. Впрочем, "печеньки Нуланд от госдепа" уже закрепились в медиаполе — в том числе благодаря культовой фразе "Переходи на тёмную (!) сторону — у нас есть печеньки" от фанатов "Звездных войн".

Чуть позже "великий" дипломат прославилась фразой "Fuck EU", произнесённой в ходе телефонного разговора с послом США на Украине.

Этот инцидент привел к большому скандалу и стал ярким примером дипломатических неприятностей — даже привычные ко всему дипломаты назвали его "гопницким", а такое оскорбление ЕС — позорным и недопустимым.

Если ранее госдеп США опровергал все заявления Китая и РФ о биолабораториях на Украине (где шли военные разработки и работа с генным материалом украинцев и россиян), то в конце концов Виктория Нуланд вынуждена была признать — на Украине были развёрнуты биолаборатории.

Представитель Америки сделала такое заявления и призвала Украины "сделать всё, чтобы исследования не попали в руки русских войск".

Пресса отмечает — "отношения" с Россией и Украиной у Нуланд начались со времён СССР.

Вначале молодая "Вики" была по обмену (в 1982 году) в советском одесском лагере "Молодая гвардия". Там, по словам бывших пионеров, Нуланд принимала участие в тайных сделках "жвачки, бейсболки и футболки в обмен на советские значки".

Мало того, заблокированная в РФ "Страна.Ua" ранее сообщала, что советская пионерка побила Нуланд — за то, что та бросала фантики от жвачек и "смеялась, наблюдая, как советские ребятишки ищут их в пыли".

После, в 1984 году, Нуланд работала инспектором и переводчиком на советском траулере.

Позже она рассказывала "об интересном опыте жизни с 80 русскими моряками", "познании русской души", "ярких приключениях на борту" и уроках русского языка у грубого боцмана. На вопрос об интимных отношениях Нуланд с моряками дипломат всегда злилась и отказывалась это комментировать.

"Давайте напрямую: уход Нуланд — не её добровольное решение. <…> Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь", — пояснил СМИ экс-разведчик США Скотт Риттер.

"Нуланд должна была уйти раньше. Опосредованная война с Россией с самого начала была её детищем, но уходом Нуланд ничего не изменится: американские "ястребы" не откажутся от своей политики в отношении Москвы", — констатирует американский TAC.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз джо байден скотт риттер энтони блинкен
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