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Олег Артюков
На Западе возмущены — Россия не платит взносы за неучастие в работе ОБСЕ

Россия не хочет платить за неучастие в работе ОБСЕ. На Западе находят это странным

2:16
Мир

В работе зимней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая проходила в Вене 22-23 февраля, не участвовала российская делегация.

Россия не хочет платить за неучастие в работе ОБСЕ. На Западе находят это странным
Фото: Creative Commons by oscepa is licensed under CC BY-SA 2.0

Москва не только не прислала своих представителей, но и не уплатила членские взносы, что создаёт для организации финансовые проблемы, говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

Председатель ПА ОБСЕ Пиа Каума на открытии сессии обратила внимание на отсутствие делегации из России и неуплату взносов.

"Действия Москвы могут иметь неприятные последствия", — предостерегает автор Süddeutsche Zeitung. Взносы России составляют около шести процентов бюджета ПА ОБСЕ. И без них организация может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

На Западе полагают, что отказ от участия в сессии и неуплата взносов могут быть подготовкой к выходу России из ОБСЕ. Российские власти уже давно критикуют работу организации, называя ее "политизированной структурой" под контролем США.

"Тем не менее, многие западные государства хотят сохранить Россию в составе ОБСЕ, видя в ней площадку для будущих переговоров", — отмечает Süddeutsche Zeitung.

Напомним, российская делегация не участвовала в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ и осенью 2023 года, когда она проходила в Ереване.

Заместитель постпреда России при организации Александр Волгарев на Постоянном совете ОБСЕ 8 февраля сообщил, что российская делегация не будет участвовать в работе зимней сессии ПА ОБСЕ.

По его словам, "отказ от диалога не отвечает российской дипломатической традиции", однако Москва не видит "добавленной стоимости в бесплодных дебатах, участники которых, как показал опыт предыдущих встреч в Ванкувере и Ереване, будут упражняться в русофобии и сквернословии, а не заниматься поиском решений накопившихся проблем".

"Когда ситуация изменится и у наших оппонентов вызреет потребность в предметном разговоре, будем готовы рассмотреть возможность возобновления диалога", — заявил Волгарев.

Логично, что коль скоро Россия приостановила участие в работе Парламентской ассамблее ОБСЕ, то и платить членские взносы особого смысла не имеет.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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