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Антон Куликов

Немецкий политолог Умланд: Западу нечем гордиться, Путин одержал четыре победы подряд

3:21
Мир

Страны Запада развернули против России масштабную кампанию, пытаясь изолировать её на международной арене и разрушить российскую экономику. Но на сегодняшний день гордиться западным политикам нечем, говорится в материале немецкого издания Focus.

Немецкий политолог Умланд: Западу нечем гордиться, Путин одержал четыре победы подряд
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

В 2022 году Запад ввёл против России беспрецедентные по масштабам санкции, предполагая, что и эффект они будут иметь столь же значимый, отмечает автор материала, политолог Андреас Умланд.

Однако ограничительные меры не принесли ожидаемых результатов, подчеркивает он.

Экономические санкции, которые считались своего рода "кнутом" Запада, стали настоящим позором для тех, кто их ввёл. И это была первая победа президента России, считает Умланд.

"Любопытно, что Москва праздновала экономический триумф в том же 2022 году, когда была введена большая часть западных санкций. Впервые в истории экономика России смогла обогнать экономику Германии по объёму валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности", — констатировал эксперт.

Запад так и не стал вступать в прямое военное столкновение с Россией. В частности, европейские политики внимательно следят за посланием Москвы, нервничая из-за каждого упоминая о российском стратегическом вооружении. И такое поведение западных стран можно назвать ещё одной победой Путина, считает немецкий политолог.

В-третьих, США и из союзники попытались добиться изоляции РФ на международной арене, добившись её исключения из многих организаций. Однако Москва всё равно продолжает влиять на геополитические процессы, она также остается важным членом ООН, ОБСЕ, G20, БРИКС и многих других организаций.

Заметим, текст был написан до визита президента России в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Приём, который там был оказан Владимиру Путину, наверняка поверг бы автора материала в Focus в ещё большее уныние.

В-четвёртых, крайне мало шансов, что Запад сможет добиться от России выплат репараций или каких-либо других компенсаций. Судя по всему, Москва не будет подписывать никаких чеков, говорится в материале (перевод АБН24).

Стоит заметить, что президент России, выступая в четверг на форуме ВТБ "Россия зовет!", отметил, что РФ по темпам роста опережает все страны ЕС.

"Россия — крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза", — сказал Путин.

Президент также отметил неактуальность выражения "Россия — бензоколонка".

"И только два процента, хочу подчеркнуть, всего лишь два процента пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить", — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что в попытках сохранить своё ускользающее доминированием западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз
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