The Nation: США мечтают о "сгорбившейся России, радующейся бусам"

The Nation: США мечтают о "сгорбившейся" России

В своё время Россия и США совершили одинаковую ошибку, возлюбив придуманные образы друг друга и построив на этом свою реальную политику, пишет американский журнал The Nation. Америке нужен новый Горбачёв, который будет "смотреть в рот Западу" и сдавать интересы страны.

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Не избежали этого заблуждения и такие маститые дипломаты, как заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт и советник Горбачёва Александр Яковлев.

В России все были уверены, что Соединённые Штаты "хотят добра", стремятся к сотрудничеству и уважают точки зрения России. США же ждали, что РФ превратится в либеральную демократию и автоматически станет послушным сателлитом как Германия и Япония — и будет отдавать ресурсы, земли, отказываться от интересов "взамен на похлопывание по плечу и бусы".

Пигмалион из американцев не вышел — Россия в итоге отказалась принимать ту форму капиталистической демократии, которую ей вручили в качестве "обязательной к использованию". Нужно ещё и помнить, что большинство россиян не имели никакого желания пассивно подчиняться диктатуре Вашингтона.

"Фактически после "медового месяца" (когда США "любили" Россия как хотели, а РФ мечтала "мы теперь закадычные друзья — прим. ред.) началось раздражение, и обе стороны откатились обратно к той ненависти и подозрениям, которые за долгие десятилетия успели пустить глубокие корни", — отмечает издание.

При этом, как подтвердилось документами, Запад даже не думал соблюдать требования РФ о нерасширении НАТО, об учёте интересов России, а также рушил страну изнутри — чтобы избежать конкуренции.

The Nation напоминает, что ещё в далеком 1997 году стало понятно, что такой подход США и реакции России "рано или поздно приведут к большой войне" — если в России не произойдет "gorbacheving" (переводя на русский — если Россия снова не "сгорбится" в прямом и переносном смыслах).

"Часть общественного сознания в США и ЕС стараниями государственной пропаганды и ведущих СМИ была стерта просто до нуля. Дипломаты старой школы назвали бы стратегию, предусматривающую вступление Украины в НАТО и вытеснение Черноморского флота России из Севастополя, безумием и верным путём к войне", — уверено издание.

НАТО обосновывает свои действия ревизионизмом РФ, хотя именно Запад довел ситуацию до такого состояния, что даже Михаил Горбачёв в конце жизни стал критиковать своё же доверие и сделанные ошибки — приведшие к разрушению сверхдержавы СССР.

По мнению аналитиков The Nation:

Американцам нужно как минимум признать право РФ жёстко реагировать на манипуляции Вашингтона и прекратить читать морали всему миру.

Русским необходимо осознать, что их имперское и советское прошлое пугает соседей, которые превентивно хотят причинить ей максимум вреда.

Европе же точно стоит культивировать русофобию, прекратить попытки приравнять преступления советского режима к преступлениям немецких нацистов и обвинить в советских преступлениях Россию и русский народ.

В международных, как и в семейных отношениях важны способность и готовность поставить себя на место своих оппонентов и понять, что для них имеет первостепенное значение. Причем такая эмпатия вовсе не обязательно подразумевает сочувствие или согласие — достаточно рационально осознавать последствия своих действий.