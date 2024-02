The Nation: США мечтают о "сгорбившейся России, радующейся бусам"

В своё время Россия и США совершили одинаковую ошибку, возлюбив придуманные образы друг друга и построив на этом свою реальную политику, пишет американский журнал The Nation. Америке нужен новый Горбачёв, который будет "смотреть в рот Западу" и сдавать интересы страны.

