Харьков в ожидании наступления ВС РФ не хочет сохранять "украинский дух"

Харьков на грани паники, горожане за бесценок продают квартиры и уезжают

3:38 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Харьков стал прифронтовым городом, власти города успокаивают жителей, призывая сохранять "украинский дух", но горожане "голосуют ногами".

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Мэр Харькова призвал не поддаваться панике

Мэр города Харьков Игорь Терехов в четверг прокомментировал прогнозы относительно наступления России, а также выявления "вражеских наводчиков".

По его словам, накопления войск РФ на границе с Харьковской областью нет, поэтому горожанам надо успокоится и сохранять героический "украинский дух". Терехов также поблагодарил сотрудников СБУ за "действенную борьбу с коллаборантами" в Харькове. По его словам, "34-летняя предательница, которая наводила ракеты на центр Харькова, была задержана накануне".

Накопления, возможно, и нет, хотя есть другая точка зрения, но ВС РФ ведут широкое наступление именно в Харьковской области.

От Купянска до Харькова "рукой подать"

Американский Институт изучения войны (ISW) оценивает, что армия РФ ведёт оперативно значимое наступление с целью захватить восточный берег реки Оскол от Купянска до села Оскол. А от Купянска до Харькова около 100 км.

Институт выделяет четыре параллельных направления наступления:

по линии Купянск-Сватово-Кременная;

в районе Синьковки по направлению к восточным окраинам Купянска;

к северо-западу от Сватово в районе Табаевки с продвижением на запад в направлении Кругляковки и на северо-запад в сторону Купянска-Узлового;

к западу от Кременной, чтобы оттеснить ВСУ с левого берега реки Жеребец.

Горожане покидают прифронтовой Харьков

Болгарский журналист Стоян Георгиев в своём репортаже для BTV рисует тревожную обстановку в Харькове и области. По его мнению, в районе города Купянска собираются серьезные силы, проводится эвакуация населения, а сам Харьков постоянно обстреливается.

"ПВО Украины очень сложно перехватывает баллистические ракеты", — сказал Георгиев.

По словам журналиста, "в 9 часов вечера в городе гаснет свет, чтобы российская армия не могла видеть цели", а в некоторых местах района Северной Салтовки "проживают один-два человека".

По словам руководителя харьковской риэлторской компании "Центр продажи недвижимости" Елены Ларшиной предложений квартир на продажу становится всё больше. С лета прошлого года цены на квартиры в городе рухнули, минимум, на 20%. А, по сравнению с 2021 годом — наполовину и даже больше. При этом сделок совершается очень немного, цитирует риэлтора издание "Страна".

Харьков будет освобождён ВС РФ

Харьков имеет огромное стратегическое значение — это большая промышленная зона и транспортный узел, в прошлом — научный центр, связанный с Донбассом. После обстрелов и рейдов диверсантов ВСУ в Белгородскую область Харьковское направление стало приоритетным для наступления ВС РФ.

ВКС РФ в последнее время усиленно бомбят военные цели в Харькове — НПЗ, склады, заводы, общежития наёмников, места дислокации ВСУ.

И, как видно из выступления Терехова, в городе оживилось партизанское движение. Геннадий Алёхин в Telegram-канале "Адекватный Харьковчанин" подчёркивает, что нервозность в мэрии налицо — проводятся "бесконечные совещания чиновников с участием военных, а также представителей инструкторов из НАТО" с целью найти действенные методы обороны города.

Алёхин делает вывод, что противник "в случае чего" по полной программе будет использовать харьковский метрополитен.

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