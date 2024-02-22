Харьков в ожидании наступления ВС РФ не хочет сохранять "украинский дух"

Харьков стал прифронтовым городом, власти города успокаивают жителей, призывая сохранять "украинский дух", но горожане "голосуют ногами".
Мэр города Харьков Игорь Терехов в четверг прокомментировал прогнозы относительно наступления России, а также выявления "вражеских наводчиков".
По его словам, накопления войск РФ на границе с Харьковской областью нет, поэтому горожанам надо успокоится и сохранять героический "украинский дух". Терехов также поблагодарил сотрудников СБУ за "действенную борьбу с коллаборантами" в Харькове. По его словам, "34-летняя предательница, которая наводила ракеты на центр Харькова, была задержана накануне".
Накопления, возможно, и нет, хотя есть другая точка зрения, но ВС РФ ведут широкое наступление именно в Харьковской области.
Американский Институт изучения войны (ISW) оценивает, что армия РФ ведёт оперативно значимое наступление с целью захватить восточный берег реки Оскол от Купянска до села Оскол. А от Купянска до Харькова около 100 км.
Институт выделяет четыре параллельных направления наступления:
Болгарский журналист Стоян Георгиев в своём репортаже для BTV рисует тревожную обстановку в Харькове и области. По его мнению, в районе города Купянска собираются серьезные силы, проводится эвакуация населения, а сам Харьков постоянно обстреливается.
"ПВО Украины очень сложно перехватывает баллистические ракеты", — сказал Георгиев.
По словам журналиста, "в 9 часов вечера в городе гаснет свет, чтобы российская армия не могла видеть цели", а в некоторых местах района Северной Салтовки "проживают один-два человека".
По словам руководителя харьковской риэлторской компании "Центр продажи недвижимости" Елены Ларшиной предложений квартир на продажу становится всё больше. С лета прошлого года цены на квартиры в городе рухнули, минимум, на 20%. А, по сравнению с 2021 годом — наполовину и даже больше. При этом сделок совершается очень немного, цитирует риэлтора издание "Страна".
Харьков имеет огромное стратегическое значение — это большая промышленная зона и транспортный узел, в прошлом — научный центр, связанный с Донбассом. После обстрелов и рейдов диверсантов ВСУ в Белгородскую область Харьковское направление стало приоритетным для наступления ВС РФ.
ВКС РФ в последнее время усиленно бомбят военные цели в Харькове — НПЗ, склады, заводы, общежития наёмников, места дислокации ВСУ.
И, как видно из выступления Терехова, в городе оживилось партизанское движение. Геннадий Алёхин в Telegram-канале "Адекватный Харьковчанин" подчёркивает, что нервозность в мэрии налицо — проводятся "бесконечные совещания чиновников с участием военных, а также представителей инструкторов из НАТО" с целью найти действенные методы обороны города.
Алёхин делает вывод, что противник "в случае чего" по полной программе будет использовать харьковский метрополитен.
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