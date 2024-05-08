Грузия ужесточает правила въезда: туристов больше не пустят без медицинской страховки

С 1 июня для въезда в Грузию необходима медицинская страховка

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 июня 2024 года граждане иностранных государств смогут въехать в Грузию только при наличии медицинской страховки, сообщает "Бизнес Грузия".

Фото: for-wikimedia.wowarmenia.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Новое правило прописано в статье 12 Закона Грузии «О туризме», принятом в январе этого года.

«Туристы, въезжающие в Грузию с 01.06.2024, должны иметь медицинскую страховку и страховку от несчастных случаев», - говорится в документе.

Иностранные посольства уже опубликовали инструкции о том, что страховка будет необходима.

При этом правительство Грузии не уточняет, какая именно страховка необходима для въезда в страну.

В национальной патрульной полиции подтвердили, что с 1 июня полис будут обязаны иметь все туристы. Документ может быть как местным, так и иностранным. Срок действия страховки не должен быть меньше периода пребывания иностранца в Грузии.

Новый закон распространяется не только на тех, кто приехал с туристической целью, но и на иностранцев, работающих в Грузии или имеющих тут недвижимость. Они тоже должны будут предъявить полис на границе. При отсутствии страховки человеку откажут во въезде.

Страховка не будет нужна:

Лицам уже находящимся в стране. Однако при выезде и повторном заезде полис понадобится.

Лицам, имеющим постоянный ВНЖ Грузии.

Лицам, проезжающим транзитом, то есть находящимся в стране менее одного дня.

Ранее сообщалось о кризисе автострахования в США.