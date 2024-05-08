Грузия ужесточает правила въезда: туристов больше не пустят без медицинской страховки

С 1 июня 2024 года граждане иностранных государств смогут въехать в Грузию только при наличии медицинской страховки, сообщает "Бизнес Грузия".
Новое правило прописано в статье 12 Закона Грузии «О туризме», принятом в январе этого года.
«Туристы, въезжающие в Грузию с 01.06.2024, должны иметь медицинскую страховку и страховку от несчастных случаев», - говорится в документе.
Иностранные посольства уже опубликовали инструкции о том, что страховка будет необходима.
При этом правительство Грузии не уточняет, какая именно страховка необходима для въезда в страну.
В национальной патрульной полиции подтвердили, что с 1 июня полис будут обязаны иметь все туристы. Документ может быть как местным, так и иностранным. Срок действия страховки не должен быть меньше периода пребывания иностранца в Грузии.
Новый закон распространяется не только на тех, кто приехал с туристической целью, но и на иностранцев, работающих в Грузии или имеющих тут недвижимость. Они тоже должны будут предъявить полис на границе. При отсутствии страховки человеку откажут во въезде.
Страховка не будет нужна:
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