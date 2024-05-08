Опасности резкого похудения: почему быстрое снижение веса может угрожать здоровью организма

Какие части организма могут подвергнуться негативным последствиям при резком снижении

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Праздники, сопровождаемые изобилием еды, заставляют многих стремиться к похудению. Интернет предлагает разнообразные методы, включая монодиеты и обещания сбросить до 20 кг за неделю. Однако гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предостерегает от опасностей резкого снижения веса.

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Он отмечает, что быстрое похудение может привести к образованию камней в желчном пузыре в 30% случаев. Это связано с тем, что при быстром сбросе веса подкожный жир распадается, а холестерин из него попадает в кровь, а затем в желчь. Увеличенная концентрация холестерина в желчи способствует образованию камней.

Сергей Вялов рекомендует постепенное снижение веса, не более 2 кг в месяц, чтобы избежать этой проблемы. Важно также поддерживать хорошую моторику желчного пузыря. Для этого необходима сбалансированная диета, снижение калорийности, но сохранение пропорций питательных веществ. Он предупреждает, что полное отказывание от жиров может способствовать застою желчи и увеличить риск образования камней.