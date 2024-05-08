Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузия вводит новые требования для въезжающих
Эксперты ответили, почему собаки не любят кошек
Опрос: 23% россиян следят за курсом доллара
Фигуристка Загитова рассказала, что готовит в Казани "кое-что интересненькое"
Врач Кургускина: для поддержания организма в майские холода нужно употреблять щавель
Анастасии Мартыновой дали 9 лет колонии за попытку убийства дочери
С 1 июня для въезда в Грузию необходима медицинская страховка
Лидеры стран ЕАЭС высказались за углубление интеграции
Какие части организма могут подвергнуться негативным последствиям при резком снижении
Кошка бьет хвостом, когда лежит: какие выводы должен сделать хозяин

Эксперты рассказали, почему кошка бьет хвостом, когда лежит

0:45
Зоосфера » Кошки

Когда кошка стукает хвостом по полу, это не всегда свидетельствует о ее раздражении. Давайте разберем, как понять настроение кошки по движениям ее хвоста.

Эксперты рассказали, почему кошка бьет хвостом, когда лежит
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему кошки машут хвостом:

  • Если ваша кошка спокойно лежит и медленно подергивает хвостом, возможно, она просто наблюдает за чем-то интересным, что привлекло ее внимание.
  • Когда кошка собралась в охотничий полет, она может прижаться к земле, поднять уши и начать махать кончиком хвоста.
  • Если ваш питомец машет хвостом в разные стороны, это явный признак того, что она не желает общения и предпочла бы быть оставленной в покое.

Также махание хвостом может быть признаком сильного дискомфорта или боли у вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым
Последние материалы
Автоэксперт Соколов рассказал о причинах проблем с кондиционером в автомобиле
Как приготовить веганский майонез из авокадо
Хорошая и плохая сочетаемость культур
В Элисте открывается для полётов по России первый аэропорт, закрытый на время СВО.
Греция присоединилась к саботажу поставок вооружений на Украину
В США порассуждали об уничтожении ЦРУ посольства КНР 25 лет назад
Почти половина россиян не успевают отдохнуть во время отпуска
Культовый сериал "Офис" получит продолжение
В Крыму схватили украинского террориста
Кардиолог Концедайло посоветовала больше ходить после инфаркта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников