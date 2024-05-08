Кошка бьет хвостом, когда лежит: какие выводы должен сделать хозяин
Эксперты рассказали, почему кошка бьет хвостом, когда лежит
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08.05.2024 22:58
Когда кошка стукает хвостом по полу, это не всегда свидетельствует о ее раздражении. Давайте разберем, как понять настроение кошки по движениям ее хвоста.
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Почему кошки машут хвостом:
Если ваша кошка спокойно лежит и медленно подергивает хвостом, возможно, она просто наблюдает за чем-то интересным, что привлекло ее внимание.
Когда кошка собралась в охотничий полет, она может прижаться к земле, поднять уши и начать махать кончиком хвоста.
Если ваш питомец машет хвостом в разные стороны, это явный признак того, что она не желает общения и предпочла бы быть оставленной в покое.
Также махание хвостом может быть признаком сильного дискомфорта или боли у вашего питомца.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru