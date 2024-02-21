Смерть оппозиционера Алексея Навального* в колонии и теракт против "Северных потоков" связаны. Объясняем, как

Байден, Навальный* и "Северный поток": каким образом газопровод на Балтике связывает этих двух авантюристов

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Версия о том, что есть связь между Джо Байденом, российскими газопроводами в Балтийском море и Алексеем Навальным, звучит странно. Но... Действительно, какое отношение имеет Байден к Навальному, а Навальный* к "Северному потоку"? Да вроде никакого, кроме того, что Байден как-то раз предсказал смерть обоих: газопровод грозился остановить, а за вероятную смерть Навального* в России так "беспокоился", что "аж кушать не мог". И то, и другое случилось. И тут одно из двух: либо Байден ясновидящий, или он сам это делающий.

Фото: wikimedia.org by Илья Исаев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Заметим, что Навальный* признан российским Минюстом террористом и экстремистом.

Поверить в то, что Байден ясновидящий сейчас очень сложно, учитывая его поведенческие казусы, хотя может это как раз и говорит о том, что он в эти моменты "подключается" к высшему разуму и действительно видит будущее, и может даже творит.

Впрочем, шутки в сторону.

В июне 2021 года во время встречи с Путиным в Швейцарии американский президент Джо Байден сказал слова, которые сейчас вспоминают многие :

"Я ясно дал ему понять, что последствия [в случае смерти Навального* в тюрьме — прим. автора] - этого будут разрушительными для России".

И вот Навальный* умер в тюрьме.

А через полгода после встречи с Путиным Байден заявил, что "Северные потоки" не будет работать:

"Если российские танки или войска пересекут границу <… > Украины, значит, больше не будет никакого "Северного потока".

Скорость, c которой сбылось "пророчество" по поводу "Северных потоков", оказалась быстрее, нежели у "предсказания" смерти Навального*. Но не в этом суть. Главное, что оба события произошли точно вовремя. Особенно "вовремя" умер Алексей Навальный* за месяц до президентских выборов в России, да ещё в самом расцвете сил — 47 лет.

А поскольку Навальный* считался чуть ли не единственной "достойной демократической альтернативой" действующему президенту России, по крайней мере, так его подавали на Западе, и вся псевдолиберальная тусовка молилась на этот образ, то вполне ожидаемо, что сейчас на Западе разразилась форменная истерия по поводу его смерти. Теперь его подают даже ещё активнее, правда, уже "холодным".

Но вернёмся к пророческим способностям Байдена. То, что подрыв "Северных потоков" — дело проамериканских сил, ни для кого не секрет. Технически возможно, и учитывая то, что не надо нарушать государственную границу с Россией, то для двух водолазов из НАТО под видом "рыбалки", то есть учений, это вообще пустяковое дело. А вот с "главным оппозиционером всея Руси", кажется, должно быть гораздо сложнее.

Мало того, что нужно оказаться в России, так ещё и проникнуть на территорию исправительного учреждения. И ещё черт знает где, в какой-то глуши. Прямо детектив какой-то. Хотя не сказать, что какой-то невероятный. Учитывая, что все мы воспитаны современным кинематографом с его сложными схемами. В любом случае, привязать США к смерти Навального* тяжело.

Обычно в таких случаях виноватым начинают считать того, на чьей территории это случилось. И никто особо не разбирается. Вспомним историю со сбитым малазийским "Боингом" в Донбассе.

Но никто и не говорит, что спецслужбы США напрямую причастны к смерти Навального. В России хватает и своей "пятой колонны". Впрочем, не обязательно, что для этого потребовались какие-то люди внутри тюрьмы. На дворе двадцать первый век — время нано- и биотехнологий. Современная медицина может творить чудеса: как божественного свойства, так и вполне инфернального.

Вспомним о том, что в этих двух историях есть ещё один общий момент — Германия.

"Северные потоки", как известно, шли в Германию. И в Германии же лечился, якобы от отравления, Алексей Навальный* перед экстрадицией в Россию. Кстати, лечился он в престижной и старейшей немецкой клинике "Шарите". Той самой, в которой рожала радистка Кэт из советского сериала "Семнадцать мгновений весны". Спасибо Юлиану Семенову, что ещё 50 лет назад он намекнул всем нам, что эта больница находится под жестким патронажем западных спецслужб.

В реальности "Шарите" — это такое медицинское учреждение, про которое и не надо ничего выдумывать. Сама больница уже давно здорово "подмочила" свою репутацию. Об этом пишут многие, например подробно писало СМИ Geopolitika. ru

Хороший инструмент

Берлинская клиника "Шарите" — старейшая в Германии, о ней даже сняли сериал. Заведение это давно известно западным спецслужбам как добротный инструмент, благодаря которой неугодный Западу политик гарантированно будет "залечен" и получит поддержку и нужный диагноз правильный "борец с режимом", особенно, если нужно "найти" следы ядов.

Кто только не прошёл через эту клинику... Например, мэр Харькова Геннадий Кернес. Вроде выздоравливал и вдруг умер. Кернес, конечно не был ангелом, учитывая его уголовное прошлое, но и другом для киевской власти он тоже не был.

Лежал в "Шарите" и бывший президент Украины Виктор Ющенко после отравления. Именно там ему подтвердили диагноз "правильного" отравления. Там же поставили "инвалидный" диагноз Юлии Тимошенко, когда ей понадобилось изображать жертву в инвалидной коляске перед украинским народом.

То есть когда надо, в "Шарите" умирают, когда надо — получают нужный диагноз и выходят из клиники в образе жертв. Очень "удобная" больница.

Вот и для Навального* нашли правильный диагноз — "отравление газом "Новичок". Но тогда, в 2020 году, Навальному* всё же повезло. Из него не сделали сакральную жертву, по крайней мере, в прямом смысле слова. Для западных кукловодов он должен был ещё пожить некоторое время. Рано было ему тогда умирать.

Будильник в его организме поставили на другое время. И вот оно пришло. И снова очень вовремя для западных политических сил.

Мужественные и "спящие"

И вот уже встрепенулся Байден. Старик "ожил" и сказал такие слова:

"Да благословит Бог Алексея Навального*. Его мужество не будет забыто. И я уверен, что это будет не единственное мужество, которое мы увидим со стороны России в ближайшем будущем".

Вот как? Ещё одно пророчество, то есть угроза? Они ожидают внутри России каких-то "мужественных" людей, которые видимо против России?

Отвечаем: у нас есть только одни мужественные люди, и они либо защищают страну на поле боя, либо активно помогают бойцам, работая в тылу. Других мужественных в России нет. Хотя нет. Есть ещё люди, которым хватает "мужества" на долгое стояние в очередях на границе, например у Верхнего Ларса.

Не этих ли "покорителей" горных перевалов имеет в виду Байден? А если это так, то у этих "господ" с Запада хочется спросить, — вы действительно полагаете, что в России все такие недалёкие, что готовы поверить в ваши сказки? В ваши "ридикьюлос" (нелепые), как любит говорить Олаф Шольц, сказки?

По-человечески - жаль Алексея. Он начал играть в игры с теми глубинными элитами, для которых жизнь не то что одного человека, а даже миллионов не важна

А тем временем Юлия Навальная, свежеиспечённая вдова "главного оппозиционера всея Руси", уже через несколько часов после смерти мужа, выступает в Мюнхене на конференции по безопасности. Тоже очень вовремя. И с плохо скрываемой улыбкой на лице. Можно было бы крикнуть "Браво!" в адрес западных драматургов, но улыбка всё же актрису подвела. Получается только по Станиславскому: "Не верю!"

Шпионы сыплются на мелочах… Занавес.

* Внесён Минюстом России в списки экстремистов и террористов. Возглавлявшийся им ФБК* признан экстремистской организацией