Дарья Митина: весь Ближний Восток называет себя Палестиной

В Риме прошла международная мирная конференция. Почему представители 42 стран говорили одновременно о Донбассе и о Палестине; как Запад стремится уничтожить не только украинцев, но и европейцев; почему только Россия может противостоять Западу, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

— Сейчас на планете разыгрываются две кровавые трагедии:

на Украине и в секторе Газа.

Обострение палестино-израильской проблемы унесло за месяц десять тысяч жизней, из которых девять тысяч — это палестинцы, одна тысяча — это израильтяне. И десять лет идет кровавая трагедия в Донбассе, на юго-востоке бывшей Украины.

Массовые демонстрации в поддержку Палестины прошли в

Риме,

Берлине,

Лондоне,

Афинах,

Париже,

Нью-Йорке,

Вашингтоне.

Реджеп Эрдоган объявил огромный митинг в Анкаре, вышли 1,5 млн человек. В Индонезии, в Джакарте, была на прошлой неделе самая массовая пропалестинская демонстрация — 2 млн человек.

Весь мир встал на сторону Палестины. За исключением либеральных западных правительств, которые поддерживают Израиль — государство-убийцу, агрессора, сионистское образование, которое называет гибель мирного населения "сопутствующими обстоятельствами".

Вообще, весь Ближний Восток называет себя Палестиной. Палестина — это не те маленькие кусочки земли, которые Израиль отщипнул палестинцам. Это огромная историко-культурная область.

В Риме прошла международная мирная конференция. Представители 42 стран обсуждали пути выхода из мирового кровавого кризиса. Когда мы планировали эту конференцию год назад, думали, что она будет посвящена Донбассу, СВО. Но 7 октября начался ближневосточный кризис. Конференция в Риме получила название "Остановить Третью мировую войну". Именно "остановить", а не "предотвратить". Потому что Третья мировая война уже идёт. События на Украине, Ближнем Востоке, вокруг Тайваня, Центральной Азии — это всё звенья одной цепи, гибридной прокси-войны.

На конференцию приехали представители левых, коммунистических, социалистических партий, а также движений против НАТО, колониализма. Многие говорили одновременно:

о Донбассе,

Палестине.

Потому что обе войны имеют одну причину — глобальный империалистический центр.

Главная цель конференции — сопротивление агрессивному блоку НАТО и Евросоюзу, который превратился в кандалы для европейцев. В итоговой декларации на НАТО и США возлагается ответственность за войны в разных уголках планеты. Чтобы поддерживать однополярный мировой порядок, Запад выступает под маской демократической глобализации: фантомная защита прав человека, которые провозглашаются на словах и не соблюдаются на деле.

Россия — единственная страна, которая реально, а не на словах, противостоит порочной политике Запада. На римской конференции все отмечали, что Россия — единственная европейская страна, у которой во внешнеполитических документах присутствует термин "неоколониализм".

Только Россия неоднократно доказывала это в Сирии, Ливии, на Украине, и сейчас пытается помочь на Ближнем Востоке, хотя Запад её активно туда не пускает.

Россия обязана стать на переднем крае сопротивления неоглобализму, неоколониализму, потому что иначе этого не сделает никто. Никто не обладает таким мощным экономическим, военным потенциалом, никто не может взять на себя это бремя.

Вашингтон превратил всё постсоветское пространство в один большой театр военных действий, где-то потенциальных, а где-то реальных.

Делегаты римской конференции единогласно голосовали за резолюцию о том, что война на Украине началась не 24 февраля 2022 года, и даже не тогда, когда Штаты спровоцировали госпереворот 2014 года в Киеве, а ещё раньше, с кровавой экспансии НАТО в Восточную Европу. Грязные войны в Югославии, разжигание войн на Кавказе — всё это этапы одного и того же проекта. Война против России началась сразу после незаконного распада СССР. Распад был навязан против воли граждан, и формирование новых границ в Восточной Европе, Центральной Азии было навязано вне рамок международного права. Незаконная экспансия НАТО на восток — это инструмент США для установления контроля над Европой.

Российское правительство долго пыталось избежать нынешней войны. Но Запад руками Украины продолжает нападать на российское население в Донбассе, отказывается от мирного соглашения, основанного на равной безопасности, предложенного Россией. Запад стремится к бесконечной эскалации, к максимальному истощению украинцев и россиян. Использование незаконного оружия, кассетных бомб, боеприпасов с обеднённым ураном показывает, что элиты Запада пытаются использовать европейцев в качестве пушечного мяса, так же как и украинцев.

Единственной основой для разрешения международных споров должно оставаться международное право, в основе которого лежит Устав ООН, а не воля США.

После Римской мирной конференции состоялась 50-тысячная демонстрация в центре Рима. Итальянцы вышли с лозунгами "Stop, NATO!", "Palestine libera!" ("Свободу Палестине"), "Palestine will be free from the river to the sea" ("Палестина будет свободной от реки и до моря"), то есть вся историко-культурная область должна быть независимым Палестинским государством. И много было лозунгов против нацистов, бандеровцев* на Украине.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)