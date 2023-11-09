Западная пресса получила новые методички про то, что нужно писать про Украину. Основной мыслью стала идея о мирных переговорах, которую СМИ активно разгоняют в последние дни — считает журналист Борис Бурков.
Основанием для этого является тот факт, что фронт якобы замер, и ни одна из сторон не может достичь победы.
Эксперт оценивает ситуацию каждой из сторон конфликта:
Согласно его (и общему) мнению, России как раз нужнее довести СВО до логического завершения.
У России сейчас:
То есть в перспективе страна, её оборона, общество и экономика остаются крайне устойчивыми.
Со своей стороны, Запад тратит на Украину $150-200 млрд в год и на выходе имеет отступление и потерю Украиной территории, а заодно и стагнацию европейских экономик. Производства базовых вооружений типа снарядов в странах НАТО сейчас нет и в лучшем случае оно появится через год-два.
Таким образом, Украина лишь потом (когда-то) может получить паритет по снарядам и снова сможет наступать.
А пока от Европы требуется $300-400 миллиардов при -2% роста ВВП в год на фоне стремительного взлета Азии. Причем "на горизонте" видны дымящийся Израиль с окружённым китайцами Тайванем.
Сама Украина уже в состоянии катастрофы.
Ситуация меняется — в Европе Венгрия, а теперь и Словакия блокируют помощь Украине от ЕС (и скоро к ним присоединятся другие страны).
В США против помощи Украине выступают республиканцы, которых война интересует только при наличии профита от передела европейских рынков сырья, удобрений, продовольствия и оружия.
Всем понятно, что без западной помощи Украина "ляжет" за месяц. Мириться нужно не России, а им — Киеву, Европе и Западу.
России же нужна ликвидация проблемы.
"Кремль бы и пошел мириться, но дорогие партнёры уже сотни раз продемонстрировали, что если могут кинуть — кинут. А тогда непонятно, каким может быть компромисс", — пишет автор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.