Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать

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Западная пресса получила новые методички про то, что нужно писать про Украину. Основной мыслью стала идея о мирных переговорах, которую СМИ активно разгоняют в последние дни — считает журналист Борис Бурков.

Фото: redstar.ru

Основанием для этого является тот факт, что фронт якобы замер, и ни одна из сторон не может достичь победы.

Эксперт оценивает ситуацию каждой из сторон конфликта:

Украины

России

Европы

США

Согласно его (и общему) мнению, России как раз нужнее довести СВО до логического завершения.

У России сейчас:

Экономические показатели вполне приемлемы, рост ВВП в 2023 — под 3% в год. Производство снарядов — 2.5+ миллиона в год, к этому стоит прибавить 1500 танков, и около 10 тыс. ББМ. Страна выпускает ежегодно 100 самолетов и 150 вертолетов, приходят всё новые образцы вооружений, меняющие соотношение сил в пользу ВС РФ Россия намерена влить миллиарды в оборонку в 2024–25 годах, производя (в том числе) системы "Орлан", ФАБ/УМПК, А-50/С-400, Торнадо-С, Глонасс-К3, Метеор-М, Коалиция, Р-37М, Х-50, Р/К-77МЭ и т. д. РФ будет и дальше развивать сотрудничество с Глобальным Югом.

То есть в перспективе страна, её оборона, общество и экономика остаются крайне устойчивыми.

Со своей стороны, Запад тратит на Украину $150-200 млрд в год и на выходе имеет отступление и потерю Украиной территории, а заодно и стагнацию европейских экономик. Производства базовых вооружений типа снарядов в странах НАТО сейчас нет и в лучшем случае оно появится через год-два.

Таким образом, Украина лишь потом (когда-то) может получить паритет по снарядам и снова сможет наступать.

А пока от Европы требуется $300-400 миллиардов при -2% роста ВВП в год на фоне стремительного взлета Азии. Причем "на горизонте" видны дымящийся Израиль с окружённым китайцами Тайванем.

Сама Украина уже в состоянии катастрофы.

При населении Украины в 31 млн человек и рождаемости в 100 тыс. мальчиков в год безвозвратные потери за полтора года составили 400-500 тысяч человек. Годных к службе мужчин возраста 18-60 лет осталось около 4.5 млн человек, при нынешних темпах старении населения (через 5 лет по 100 тыс. мужчин в год будут достигать 60 лет без восполнения 18-летними) они физически кончатся через 12 лет. Запад помогает не безвозмездно, вся его помощь — это кредиты, и если не удастся "разграбить РФ", украинцы останутся должны ещё пару поколений. Молодежь и не только бежит в Европу и Турцию, а мужики призывного возраста уходят вплавь через Дунай. Масштабы этого явления будут только нарастать.

Ситуация меняется — в Европе Венгрия, а теперь и Словакия блокируют помощь Украине от ЕС (и скоро к ним присоединятся другие страны).

В США против помощи Украине выступают республиканцы, которых война интересует только при наличии профита от передела европейских рынков сырья, удобрений, продовольствия и оружия.

Всем понятно, что без западной помощи Украина "ляжет" за месяц. Мириться нужно не России, а им — Киеву, Европе и Западу.

России же нужна ликвидация проблемы.

"Кремль бы и пошел мириться, но дорогие партнёры уже сотни раз продемонстрировали, что если могут кинуть — кинут. А тогда непонятно, каким может быть компромисс", — пишет автор.