В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины

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В субботу, 4 ноября, в Вашингтоне на Фридом Плаза, неподалёку от Белого дома, прошла грандиозная манифестация в поддержку народа Палестины. По некоторым оценкам, в ней приняли участие 300 тысяч человек.

Фото: Pravda.Ru by Рустем Сафронов

Основным организатором выступило антивоенное движение "Коалиция "Ответ" (ANSWER Coalition). Лидер этой организации социалист Брайен Беккер начинал свою борьбу против милитаризма и военно-промышленного комплекса ещё во времена вьетнамской войны.

Среди активных участников протестов Прогрессивная Рабочая партия, всевозможные левые партии и организации.

Демонстрация оказалась совершенно грандиозной и прошла под лозунгами немедленного прекращения огня в Газе, звучали требования свернуть военную помощь Израилю. Гибель почти четырёх тысяч детей в Газе воспринималась участниками демонстрации как настоящий геноцид.

Звучали речёвки и призывы остановить геноцид, спасти раненых, эвакуировать из-под огня детей.

Скандировались более радикальные лозунги, требующие демонтажа системы апартеида, созданной в Израиле сионистами.

Было много выходцев с арабского востока в куфиях-"агрофаках", американцы, как белые, так и чернокожие.

Среди множества антивоенных плакатов и транспарантов, которые несли участники демонстрации, заметно выделялись те, которые говорили от лица принимающих участие в демонстрации евреев: "Евреи — за прекращение огня", "Только не от нашего имени", "Когда говорят: "Никогда больше", — это касается всех".

В данном контексте речь идёт о Холокосте, так говорили об этом прежде, имея в виду, что массовое убийство евреев более нельзя допустить. Ныне же общественность подчёркивает, что массовое истребление людей, подлобное тому, что совершали нацисты, — это преступление, которое в этой войне совершается израильским руководством.

Надо сказать, что эти демонстрации знаменуют серьёзное изменения политической атмосферы в Соединённых Штатах. Когда я впервые оказался в США 33 года назад, то обнаружил, что Израиль в американском сознании был чем-то вроде священной коровы, критиковать эту страну было просто не принято. Израиль считался страной, созданной народом-жертвой Холокоста, и любые антиарабские акции сходили тогда Израилю с рук. Сионисты опирались на безоговорочную американскую поддержку. Однако с тех пор многое изменилось.

Риторика Израиля о необходимости борьбы с терроризмом уже никого не убеждает, ибо они не предлагают никакого решения палестинской проблемы.

Даже в США многие устали слышать это и видеть периодические карательные рейды в сектор Газа. Ну а нынешняя война всколыхнула весь мир.

Сейчас же демонстрации против военной операции израильтян в секторе Газа прокатились по многим высшим учебным заведениям США, были у пропалестинских активистов стычки с местными сионистами. Американские власти, правда, отмечают и резкий всплеск антисемитизма в стране. Угрозы студентам-евреям в кампусах, например, в социальных сетях и воочию. Часто, однако, под антисемитизмом подразумевают критику политики Израиля. В любом случае, в правом американским истеблишменте демонстрации в Гарварде и ряде других ведущих университетов страны вызвали сильное возмущение. Еврейское лобби, христиане-евангелисты и правый фланг республиканской партии США безоговорочно стоят на позиции поддержки Израиля по всем вопросам, включая жестокие бомбардировки сектора Газа.

Некоторые из сенаторов и конгрессменов правой ориентации выступили в программе Шона Хэннэти на телеканале "Фокс ньюс" с призывом к руководству вузов собрать данные на всех студентов, участвующих в манифестациях в поддержку Палестины (что расценивалось как поддержка террористических методов ХАМАС), и сообщить во все ведущие корпорации Соединённых Штатов, чтобы выпускников этих вузов, замеченных в таких акциях, не брали на работу.

В самом же американском политическом классе есть некоторое замешательство. Джозеф Байден отравил на Ближний Восток государственного секретаря США Энтони Блинкена. Но тот во время переговоров с израильским руководством не смог даже добиться согласия на гуманитарную паузу, чтобы спасти раненых, эвакуировать из зоны боёв иностранцев и обеспечить гражданское население сектора Газа базовыми потребностями в воде, электричестве и продовольствии.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что временное прекращение огня возможно только в том случае, если будут освобождены все заложники, в противном случае военная операция будет продолжаться вплоть до полного разгрома движения ХАМАС.

Президент США Джо Байден высказывал желание после завершения военной кампании Израиля по разгрому ХАМАС выйти вместе с Израилем и палестинцами, наконец, на создание палестинского государства. Но пока совершенно не понятно, кто будет представлять палестинцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас (Абу Мазен), соратник Ясира Арафата, находится в весьма преклонном возрасте, и хотя он, как лидер ФАТХ, и враждовал с ХАМАС, тем не менее "не испытывает желания", как он выразился, "въехать в Газу на израильском танке". ХАМАС долгие годы был защитником жителей Газы, и пока не понятно, кому они доверятся, если израильтяне ликвидируют это движение.

Поскольку непонятна конфигурация среди палестинцев, такой же невнятной реакцией была позиция Иордании, где Энтони Блинкен пытался обсуждать будущее Палестины и мира с Израилем.

Пока, однако, до мира далеко и борьба за прекращение огня продолжается. "Палестина будет свободной", — скандировали демонстранты. Хочется верить, что мы доживём до этого момента.

Уже 75 лет длится этот конфликт, и конца ему не видно.