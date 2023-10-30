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Инна Новикова

Яков Кедми: ХАМАС поддерживают Катар и Турция

4:21
Мир » Азия » Ближний Восток

Тель-Авив утверждает, что воюет с ХАМАС, а не с палестинцами в секторе Газа. Откуда появилась организация ХАМАС; правда ли, что её всегда поддерживали Катар и Турция; как Барак Обама помог террористам захватить власть в Египте, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми.

Яков Кедми: ХАМАС поддерживают Катар и Турция
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

— Яков Иосифович, почему такое острое противостояние у Израиля именно с организацией ХАМАС?

— В 2006 году ХАМАС установил свою власть в Газе. ХАМАС это не гуманитарная организация. Она выросла из "Братьев-мусульман"*, а "Братья-мусульмане"* вообще не имели никакого отношения к Палестине. Это исламское фундаменталистское террористическое движение возникло в 20-х годах прошлого века в Египте. Это была первая фундаменталистская террористическая идеология в суннитском исламе. Потом уже появились:

  • "Аль-Каида"*,
  • ИГИЛ*.

"Братья-мусульмане"* были первыми объявлены вне закона в Египте. Король Фарук их держал в тюрьме. А Насер, когда пришёл к власти, первый начал их вешать, сажать в тюрьму и изгонять из Египта, потому что они были террористическими по отношению к египетской светской власти. Египет их объявил террористами до нас, ещё никакого Израиля не было на свете. И до сегодняшнего времени "Братья-мусульмане"* — террористическая организация в Египте, Саудовской Аравии. Потом эта идеология распространилась в других странах.

Кто принадлежит к партии "Братьев-мусульман"* сегодня? Где эта партия находится у власти? В Турции, в лице Реджепа Эрдогана. Турки приняли свой вариант идеологии в партии "Братьев-мусульман"*.

— Но ведь идеология нынешних "Братьев-мусульман"* не террористическая?

— Эрдоган и его партия пришли к власти, но идеология-то фундаменталистская осталась.

"Братья-мусульмане"* пытались захватить власть в Египте, когда Барак Обама по глупости провозгласил "арабскую весну".

Американцы заставили Мубарака выпустить всех "Братьев-мусульман"* из тюрьмы. Когда их выпустили, они захватили власть в Египте, и к власти пришел Мурси как представитель партии "Братьев-мусульман"*, потом египетская армия его сбросила.

"Братья-мусульмане"* захватили власть в Тунисе. Они пытались захватить власть в Ливии, потому что Каддафи их тоже преследовал, и почти захватили. Турки их поддерживали, потому что для них это братская партия.

В 1988 году "Братья-мусульмане"* решили основать свою партию в Палестине, в Газе. Кто больше всего поддерживал "Братьев-мусульман"* и ХАМАС? Катар. Все финансы шли из Катара, Катар также поддерживает Турцию. И Катар, и Турция поддерживали ХАМАС всегда. ХАМАС воевал в Сирии против Асада. ХАМАС открыл лагеря палестинских беженцев, через них ИГИЛ*** вошел в Дамаск.

ХАМАС — это палестинский вариант фундаменталистского ислама. Они захватили власть в Газе. Их идеология говорит однозначно: "Израиль должен быть уничтожен. Мы Израиль не признаем". Даже в своих документах они не писали "убивать израильтян" или "уничтожать сионистского противника". Нет. Они писали просто "убивать евреев". Эта идеология правит в Газе с 2006 года, против власти законной Палестинской автономии, которую признаёт весь мир. Цель ХАМАС — борьба против Израиля. А деньги, которые они получали от Катара, Турции, других стран, они вложили в 500 километров подземных укреплений и в ракеты против Израиля.

* - признаны решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы катар египет турция израиль палестина яков кедми сектор газа палестино-израильский конфликт
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