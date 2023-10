Your browser does not support the audio element.

Тель-Авив утверждает, что воюет с ХАМАС, а не с палестинцами в секторе Газа. Откуда появилась организация ХАМАС; правда ли, что её всегда поддерживали Катар и Турция; как Барак Обама помог террористам захватить власть в Египте, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.