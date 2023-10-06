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Олег Володин

Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году

3:19
Мир

Руководство Пентагона приняло решение засекретить на полвека данные о том, что происходило перед СВО — материалы о "военно-политической обстановке на Украине до 24 февраля 2022 года", сообщили журналисты турецкого Onedio.

Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году
Фото: Rutube: раскрытые тайны президентов
  • Теперь в широкий доступ долго не попадут и справки ЦРУ, Пентагона, РУМО и АНБ для сенаторов и представителей администрации (главы США).
  • Ранее они, по словам журналистов, были убраны из тех источников, которые предоставляются гражданам и организациям по запросам о раскрытии информации.

По сути, США убирают из доступа материалы, рассказывающие о планах вооружённых сил Украины атаковать ЛНР и ДНР и силой вернуть Крым, подтверждает портал "Утренний Юг".

Эти материалы будут числиться под грифом Top Secret, а ещё демократы боятся, что в случае победы Дональда Трампа на выборах 2024 года он попросту опубликует весь этот компромат. И тогда станет окончательно ясно, как и зачем "демократы" готовили Украину к атаке на ЛДНР и Россию, свой ВПК — к передаче и продаже оружия, новым заработкам и т. д.

Напомним, что в конце 2021 года страны НАТО объявили России отказ в предоставлении запрошенных гарантий нерасширения альянса на Восток и внеблокового статуса Украины. Также России было отказано в гарантиях отсутствия рядом с её границей военных (в том числе ракетных) баз НАТО в будущем.

Эксперты "Первого турецкого" новостного канала в этой связи вспомнили, что министр обороны Украины Валерий Залужный выступил с публичным заявлением о том, что ВСУ ещё в 2021 году планировали "перенести боевые действия на сепаратистскую и российскую территорию". Не обошлось без проекта (ещё до СВО!) "вернуть Крым в 2023 году".

Разумеется, все об этом знали и готовились к такому развитию событий, задвинув Минские соглашения. Их соблюдать Запад не намеревался никогда.

По этому поводу российский президент Владимир Путин, выступая на XX заседании Валдайского форума сообщил, что СВО — это не территориальный конфликт, России других земель не нужно, она и так большая.

Но при этом Путин отметил:

  • Россия будет защищать своих граждан;
  • России не всё равно, как именно должно базироваться новое мироустройство.

Отметим, что, по данным экспресс-опроса, проведённого в интернете КИГ, необходимость присоединения к России ещё и Одессы поддерживает 63%, присоединение других регионов Украины для создания "буферной зоны безопасности" — 39%, новые территории "вообще" нужны каждому десятому россиянину.

"Если задать вопрос "А если речь об исторических (термин Аксёнова-Путина) территориях?" — количество желающих их вернуть взлетает до 53%. Если добавить о "защите граждан России на исторически российских территориях" — до 66%", сообщили социологи.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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