В Великобритании заявили, что новый миропорядок складывается в пользу РФ

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Плавно изменяющиеся глобальные геополитические тренды развиваются не в пользу Киева, убежден Джон Рейн, автор Международного института стратегических исследований (IISS) — британского аналитического центра. В своем новом материале он пишет, что формирующийся миропорядок играет на руку Москве в то время, как "окно для решительных действий Зеленкого" постепенно сужается.

Фото: CreativeCommons

Pravda.Ru публикует перевод фрагменты из материала Рейна. В тексте допустимы лекические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

По мере того, как лето переходит в осень, весеннее наступление Украины продолжает поглощаться глубоко заминированной российской обороной. В Европе и США поддержка Украины и сдерживания России продолжаются, но форма и продолжительность этой поддержки ставятся под вопрос. Ожидаемые сроки конфликта не только простираются дальше, чем первоначально предполагалось, но и выходят за рамки того, что могут легко вместить финансовые и военные положения. В России ни санкции, ни изоляция не ослабили позиции президента Владимира Путина и не пошатнули его электорат [...] Ни Киев, ни Москва не готовы сдаваться или заключать сделку. Бои будут жестокими и продолжительными. Но исход может быть определен не военной мощью или даже событиями внутри России, а скорее темпами геополитических тенденций, не связанных с конфликтом – и многие из них развиваются в пользу Путина.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года а, возможно, именно из-за этого усилились определенные взаимоусиливающие тенденции: рост стратегической напористости малых и средних держав; укрепление групп-единомышленников в странах, которые чувствуют себя бессильными в условиях, сложившихся после Второй мировой войны; продвижение националистических программ; и ревалоризация авторитарного правительства. Все это благоприятствует России, но скорее по совпадению, чем намеренно. Многие из государств, находящихся в авангарде этих тенденций, также стремятся к дружеским отношениям с США, но это усложняет дипломатический ландшафт, а не помогает Западу.

На этом быстро меняющемся фоне изменился и сам конфликт. То, что изначально было конфликтом сопротивления для Украины, теперь стало конфликтом за возвращение [...] территорий и, для некоторых, за возмещение ущерба. Военные действия Украины и России изменились по масштабу и интенсивности до такой степени, что теперь они потребляют рекордные количества боеприпасов и разрабатывают новые оперативные процедуры и доктрины [...] Поскольку конфликт находится в статической фазе истощения, ни одна из сторон не может легко адаптироваться к развивающейся геополитике, не идя на уступки. Но недостатки неравны. Москва может добиться геополитических выгод, будучи пассивной; Украина должна работать на эти выгоды, даже среди стран, поддерживающих ее военные усилия. Россия может укрепить отношения с такими государствами, как Китай, которые чувствуют себя так же ограниченными со стороны Запада. Украина, однако, проиграет от геополитических перестановок, мотивированных в значительной степени антиамериканскими настроениями.

С начала конфликта произошли изменения в правительстве и политике в важных третьих государствах. Если раньше Великобританию возглавлял Борис Джонсон, который был одним из самых дальновидных европейских лидеров в поддержке Украины, то теперь ее премьер-министром является более сдержанный Риши Сунак, который сосредоточен на внутренних проблемах в преддверии вероятных всеобщих выборов 2024 года. Польша, которая до сих пор была самым твердым сторонником Украины, поссорилась с Украиной из-за поставок оружия и импорта зерна, а Германия изо всех сил пытается реализовать свое амбициозное увеличение расходов на оборону. Однако с точки зрения Киева произошли и положительные сдвиги. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони открыто поддерживала Украину, несмотря на ее предыдущие симпатии к России до вступления в должность. Продление срока полномочий Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечило ценную преемственность на высшем уровне. Но самые большие политические перемены могут произойти в следующем году на президентских выборах в США. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом привнесет в геополитическую ситуацию мощный, стимулятор. Однако за пределами НАТО страны Персидского залива налаживают стратегические отношения как с Путиным, так и с российскими активами. В Азии индийский националистический лидер Нарендра Моди выступал в роли хозяина сентябрьского саммита «Большой двадцатки» и уверенно направлял Декларацию лидеров в выгодных для России направлениях, несмотря на нейтральную позицию Индии в отношении конфликта на Украине. Владимира Зеленского не пригласили.

Поэтому, несмотря на огромное значение конфликта для международного сообщества, ее ход не синхронизирован с геополитическими событиями. Он остается в повестке дня глобальной безопасности, но для все большего числа государств он рассматривается как подмножество других вопросов и все чаще становится инструментом [...] Такие государства, как Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, воспользовались возможностью объединиться с Россией, чтобы продвигать свои собственные полномочия в качестве переговорщиков, наводчиков мостов или, что более амбициозно, в качестве кандидатов на региональные или даже глобальные руководящие роли. Для них менее важно, кто одержит победу в конфликте, чем то, какую выгоду они могут получить от новой геополитики.

Сейчас проявляются вторичные последствия шагов, предпринятых на первом этапе конфликта. НАТО и Европейский Союз находятся в состоянии стресса. Хотя их политическая приверженность Украине сохраняется, внутри обеих организаций существуют разногласия, когда речь идет о форме и сроках поддержки Украины, а также о том, что для Киева является самым большим вопросом из всех: членство. В качестве оборонительного альянса НАТО может с большей готовностью сохранять сплоченность вокруг основной миссии, четко сформулированной в ее обновленной Стратегической концепции, но для ЕС, вероятно, возрастет риск внутренних трений по поводу расходящихся политических целей. Похоже, что новое правительство Словакии после выборов 30 сентября будет пророссийским. Государства-члены ЕС с конкурирующими взглядами на цели и будущее организации сейчас объединяются вокруг центров силы в Восточной и Западной Европе. Любое ухудшение сплоченности переключит внимание ЕС внутрь, создавая возможности для российского влияния и вмешательства.

[...]

Некоторые будут продолжать утверждать, что коалиция сторонников Украины имеет ограниченные возможности и аппетиты, учитывая давление и ограничения демократической политики, и что Зеленский должен в какой-то момент смириться с новым порядком. Вполне вероятно, что Киев продолжит яростно отвергать эту идею, а Зеленский утверждает, что Украина должна получить военный потенциал, который позволит ей достичь своих военных целей. Возможно, он еще получит их, но геополитические изменения происходят вне контроля какого-либо отдельного игрока и неизбежно повлияют на его международную поддержку. Его окно для решительных действий сужается.