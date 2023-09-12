В ЕС не будут выполнять приказ о конфискации личных вещей россиян

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Запрет гражданам РФ на "импорт" личных вещей в страны ЕС не будет реализован на практике. Прокуратура Гамбурга уже вернула россиянину автомобиль, конфискованный на немецкой таможне.

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Таможня Германии конфискует личные автомобили с российскими номерами

История началась с жалоб россиян в соцсетях на конфискацию автомобилей таможней Германии. Иван Коваль, проживающий в ФРГ, рассказал РБК, что его автомобиль Audi Q3 был конфискован 1 июня. Ранее "Фонтанка" сообщала, что в аналогичную ситуацию попала семья Олега Антонова — автомобиль был конфискован недалеко от Гамбурга, когда россиянин направлялся в Финляндию.

В связи с изъятиями автомобилей немецкая прокуратура возбудила уголовные дела по подозрению в нарушении санкций, пишет Вerliner Zeitung. Нарушитель — простой российский турист, может быть наказан тюремным заключением на срок от трех месяцев до пяти лет.

Основой для конфискации является статья 3i Регламента ЕС о санкциях № 833/2014. Предполагалось, что импорт легковых автомобилей и других вещей, согласно приложению, может приносить доход, "вредный для Украины". Но в ЕС предполагали, что речь идёт о коммерческом импорте, пока в Германии не стали арестовывать личные автомобили россиян.

Еврокомиссия оправдала действия немецких таможенников

У национальных властей стран ЕС возникло много вопросов относительно толкования регламента, поэтому Еврокомиссия (ЕК) была вынуждена опубликовать по нему новую брошюру. Berliner Zeitung цитирует, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код CN, указанный в Приложении XXI (например, код CN 8703) статьи 3i Регламента ЕС о санкциях № 833/2014, и происходят из России или экспортируются из России".

Легковые автомобилями считаются транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. В Еврокомиссии добавили, что автомобили, "ввозимые" из России, "скорее всего, являются транспортными средствами с российскими номерами, зарегистрированными в России". Продолжительность их возможного пребывания в ЕС или таможенная процедура не имеют значения.

То есть Брюссель оправдал действия немецкой таможни против россиян.

И под изъятие попадают не только личный транспорт, а также ноутбуки (код CN 8471), мобильные телефоны (код CN 8517), косметика (код CN 3304) и даже чемоданы (код CN 4202).

Членам ЕС предписано строго выполнять санкции против туристов

"Этот пакет санкций, как и все остальные до него, является совместным решением всех 27 государств-членов Евросоюза. Ответственность за реализацию и контроль возлагается на национальные власти", — прокомментировала газете Berliner Zeitung пресс-секретарь ЕК Биргит Шмейцнер.

Euractiv сообщает со ссылкой на представителя ЕК Дэниеля Ферри, что государства-члены должны строго соблюдать запрет на импорт автомобилей, даже если транспортное средство на самом деле не "импортируется", а только пересекает границу в таких целях, как туризм или краткосрочное пребывание.

Ферри не уточнил, могут ли быть исключения, например, для россиян с двойным гражданством, или если они постоянно проживают в государстве-члене ЕС или имеют статус беженца или гуманитарный статус. Издание напоминает, что автомобили с российскими номерными знаками часто можно увидеть в ряде стран ЕС, включая Болгарию, где, по оценкам, около 300 тыс. граждан России приобрели недвижимость, и многие из них ездят на автомобилях, зарегистрированных в России.

Реакция властей России

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что запрет ЕС на ввоз россиянами личных вещей на территорию ЕС не имеет ничего общего с санкциями, а является свидетельством откровенного расизма западных властей.

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Москву разорвать дипломатические отношения с ЕС.

"Они сказали всем россиянам откровенно и прямо: мы видим в вас людей второго сорта. Было бы лучше временно разорвать дипломатические отношения с ЕС. И вернуть дипломатический персонал в нашу страну", — написал Медведев в Telegram.

Демарш Еврокомиссии обречён на провал

Очевидно, что цель данного поведения правительства ЕС — разозлить рядового российского гражданина, чтобы он возмутился поведением своего президента на Украине и вышел на улицы с целью возвращения России "в европейскую цивилизацию".

Есть два момента, которые не учитывают на Западе.

1. Загранпаспорт, по опросу ВЦИОМ, осенью 2022 года был всего у 29% россиян. Турпоток из России в Европу в летнем сезоне 2022 года был меньше, чем в 2019 году на 90-95%, количество поездок составило 1,2 млн. С марта 2022 года нет прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС. В прошлом году приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Чтобы въехать в ЕС, россиянам теперь необходимо иметь счёт в банке, который также работает на территории ЕС. Всё это фактически закрыло российский туризм в Европу, а многие страны давно и так его запретили. Наиболее лояльными к российскому туристу странами являются Греция, Испания, Италия, Франция. В прессе этих стран нет никакой реакции на призывы Еврокомиссии "раздевать" россиян.

2. Berliner Zeitung сообщила, что уголовное дело в отношении гражданина России, проживающего в Германии с видом на жительство, было прекращено прокуратурой Гамбурга и, одновременно, было предписано вернуть конфискованное транспортное средство. То есть очевидно, что при распространении практики изъятия личных вещей у россиян, они завалят суды исками, и прецедентное западное право будет на их стороне.

После нескольких судебных тяжб, тема будет сведена к нулю, что ещё раз покажет неадекватность поведения нынешних европейских властей и не прибавит сплочённости Евросоюзу перед лицом нынешних и грядущих испытаний.

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