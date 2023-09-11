Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС

4:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия должна отвечать на действия Евросоюза зеркально. Если там принимают решение о конфискации телефонов и шампуней, то мы должны вести себя аналогично и активно информировать об этом в СМИ и в интернете. И, возможно, нам стоит пойти даже дальше, так как сильное государство не только реагирует, но и действует опережающим образом, сообщает EADaily.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Евросоюз перешел определенную черту. Мы уже привыкли к ограничениям, которые навешивают на граждан России. Заявления премьера Эстонии Каи Калласа о том, что въезд в Европу — это не право, а привилегия, уже не кажутся чем-то новым. Также как и предложение президента Чехии Петра Павла следить за российскими гражданами, намекая на возможность отправить их в лагеря. Похоже, мы уже видели многое, но теперь даже высшие чины европейской бюрократии приходят с новыми ограничениями.

После нескольких случаев конфискации имущества у граждан РФ в Германии, Евросоюз перешел на новый уровень. Теперь на его территорию нельзя въезжать на автомобилях, зарегистрированных в России. Некоторые ограничения, такие как запрет на ввоз драгоценных камней, можно понять. Но запрещать провоз мобильных телефонов, шампуней, чемоданов, фотокамер, зубной пасты и туалетной бумаги… Видимо, они опасаются, что в флаконе или тюбике найдется полоний или "новичок". Или что по телефону будут передавать "инструкции по вредительству" прямо из Кремля. А может быть, даже на туалетной бумаге начнут что-то записывать.

На следующем этапе, возможно, они запретят въезд в ЕС в одежде и обуви определенных моделей, а затем вообще в любой одежде и обуви. Может дойти даже до того, что гражданин России, желающий посетить Европу, должен будет остаться только в нижнем белье и носить в нем все необходимые документы. Конечно, после таких ограничений поездки в ЕС станут невозможными. Поэтому появились неофициальные разъяснения, что эти ограничения касаются товаров стоимостью свыше 750 евро. Но и это разъяснение не меняет сути ситуации.

Простыми словами, решение Евросоюза означает: "граждане России не могут приезжать к нам". Они даже не имеют права прогуляться по "цветущему саду". Если они не хотят жить под нашим диктатом и не собираются штурмовать Кремль, то пусть остаются в своих "джунглях". Очевидно, что данное решение направлено против всех граждан России, а не только против представителей власти. Это, безусловно, форма расизма. Хотя она может быть и полезной. Она должна удержать даже западных граждан от поездок в Европу. Ведь без телефона и шампуня им будет неуютно.

Как же нам ответить на это? Сенатор Андрей Клишас выразил это довольно ясно.

"Только аналогичные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на разъяренных евробюрократов и заставить их отменить такие дискриминационные меры", — утверждает он.

Если взять это на вооружение, жители приграничных районов Польши и Финляндии могут перестать приезжать к нам за дешевым бензином. А работающим в России представителям западных СМИ, возможно, придется отказаться от своих телефонов и шампуней, которые они привезли из-за границы.

Затем слово взял Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ.

"Поздравляем лидеров Евросоюза. Они дали ясное и откровенное заявление. Они прямо и без обиняков сказали всем россиянам: вы для нас второсортные. Какие-то второсортные существа с плохой наследственностью", — заявил он.

Впрочем, он отметил, что не следует отвечать на это зеркальными мерами.

"Мы не расисты, в отличие от руководителей тех стран, чьи родственники были в СС, и большинства тех, кто приезжает к нам, обычно любят и ценят Россию", — добавил он.

Вместо этого он предложил временно приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом.

"Было бы лучше временно приостановить дипломатические отношения с ЕС и вернуть наш дипломатический персонал из их стран. Тогда они, возможно, задумаются о своих действиях", — заключил он.

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