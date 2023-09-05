У россиян продолжают конфисковывать автомобили на границе Германии

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Ситуация на границе бывшей популярной для российских туристов Германии в настоящее время вызывает серьезные опасения. Сотрудники немецких таможенных органов последовательно конфисковывают транспортные средства российских граждан, имеющих российскую регистрацию. В связи с этой серией инцидентов российские власти рекомендуют воздержаться от путешествий в эту страну с использованием собственных автомобилей. Об этом сообщила дипмиссия Российской Федерации в ФРГ на своем официальном веб-сайте 4 сентября.

Фото: wikimedia.org

"Мы продолжаем регистрировать отдельные случаи изъятия автотранспорта у российских граждан германскими таможенными служителями, которые прибыли в Германию на короткий срок с автомобилями, зарегистрированными в Российской Федерации, с целью личного пользования или транзита", — говорилось в заявлении посольства.

Отмечалось, что немецкая таможня объясняет такие действия "текущим правовым положением" и ссылается на статью 3i Регламента 833/2014, в соответствии с которой "запрещен импорт автомобилей". Согласно этой статье, существует запрет на ввоз в страны Европейского союза ряда товаров (грузов), включая автомобили. Иными словами, в Германии местные чиновники не рассматривают российские автомобили как личное имущество, предназначенное для личного пользования в европейской стране.

В свете этой ситуации посольство России в Германии рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Германию на автомобилях с российской регистрацией, пока ситуация не станет ясной. Ведомство также призывает всех пострадавших сообщать российским консульским учреждениям о случаях конфискации автомобилей и их последующего возврата, "если таковые имеют место быть".