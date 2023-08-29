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Любовь Степушова

Восстанавливать "Северный поток" и Германию придётся уже не Шольцу

5:26
Мир » Европа » Евросоюз

Немецкие региональные лидеры и промышленники призывают Берлин отремонтировать и запустить газопровод "Северный поток". Но восстанавливать экономику Германии придётся уже не Олафу Шольцу.

Восстанавливать "Северный поток" и Германию придётся уже не Шольцу
Фото: Gazprom/Instagram.com

"Северный поток" нужен Германии

Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер призвал федеральные власти отремонтировать "Северный поток" (взорваны две ветки "Северного потока -1" и одна "Cеверного потока -2"). Ремонт взорванного в Балтийском море газопровода является "вопросом здравого смысла", заявил он в интервью Wirtschafts Woche (WiWo).

Это не первое подобное заявление за последнее время. 9 августа финансовый директор немецкого энергоконцерна E. ON Марк Шпикер также заявил о необходимости ремонта "Северного потока"

"Сейчас изучаются варианты, как можно осушить и защитить трубопровод", — сказал Шпике.

По словам Шпике, его компания остаётся в консорциуме по эксплуатации газопровода — компании Nord Stream AG. Решение вызвано тем, "надёжные, постоянные энергоносители имеют свою цену, и это пока так и останется".

Что же касается Кречмера, то он неоднократно призывал к восстановлению "Северного потока". На прошлой неделе в интервью ZDF он указал, что высокие цены на энергоносители сдерживают инвестиции в немецкую промышленность, поэтому необходимо вернуться к "здоровой экономической системе".

"Это необходимо, поскольку данная инфраструктура (газопровод "Северный поток") может обеспечить энергоснабжение страны в течение пяти-десяти лет. Трубопровод расположен в нейтральных водах, поэтому доступ к нему у Германии есть", — сказал Кречмер WiWo.

Экономика Германии падает без российского газа

Экономика Германии развивалась и являлась основой ЕС, благодаря доступу к дешёвым энергоресурсам из РФ. С отказом от них и переходом на американский СПГ и "зелёную" энергетику немецкая промышленность стала неконкурентноспособной.

По прогнозу МВФ, к концу текущего года ВВП Германии сократится на 0,3%. По предварительным данным Федерального статистического управления, дефицит госбюджета в первой половине 2023 года составил 42,1 миллиарда евро, а налоговые поступления в первом полугодии 2023 года упали на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существенной проблемой остаётся высокий уровень инфляции — почти 8% в 2022 году. Немецкая автомобильная промышленность стала проигрывать по продажам китайской.

Согласно опросу Торгово-промышленной палаты ФРГ, почти треть компаний планируют перенести производство за границу или сократить его объемы, что вдвое превышает показатель прошлого года. Немецкое издание Zeit пишет, что с начала года обанкротились или просто закрылись 50 000 предприятий. Как пишет DW, работой нынешнего правительства Германии недовольны 73% немцев, работой канцлера Олафа Шольца - 66%.

Американцы вцепились в Германию как клещ, сбывая ей свой "чистый" газ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин МакКарти заявил FoxNews, что природный газ из США чище и дешевле российского, а его использование позволит значительно сократить выбросы CO2.

"Если мы заменим российский природный газ американским в одной только Европе на один год, то мы сократим выбросы CO2 на 218 млрд тонн, так как наш природный газ чище", — сказал МакКарти.

"Наши цены стали бы ниже, Америка стала бы экономически сильнее, а мир — безопаснее", — добавил он.

Заметим, что американский СПГ обходится Германии по долгосрочным контрактам по 380 долл. за тысячу кубометров, в то время как Германия покупала его у РФ в хорошие времена по цене ниже 200 долл.

Спасать Германию придётся уже не Шольцу

Положение Берлина усложняется тем, что Австрия, Словакия, Италия и Венгрия сильно зависят от российского газа.

В случае перебоев в поставках из России, чем угрожает Киев, Германия будет связана правилами ЕС о совместном использовании газа, что может усилить нагрузку на собственных потребителей.

Кроме того, на фоне усугубления конфликта США и Китая немецким фирмам скоро прикажут прекратить вести дела с КНР из-за трансатлантической солидарности — есть сомнения в способности Шольца сопротивляться давлению США.

Правительство  "светофорной" коалиции Шольца, по всей видимости,  не в состоянии обеспечить выход Германии из системного кризиса. Спасать немецкую экономику предстоит уже другим лидерам, возможно, из "Альтернативы для Германии". Но до этого Германии и ЕС предстоит пережить трудную зиму, которая только ускорит негативные процессы в Еврозоне.

Читайте по теме: В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока"

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы германия олаф шольц
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