В Германии предложили убить украинского президента Владимира Зеленского ради окончания военных действий.
Об этом сообщил бывший депутат Рады Украины, ссылаясь на радиостанцию ФРГ Deutschlandfunk.
"Закончить войну в Украине можно довольно просто. Арестовав Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовав его заживо и обезглавив", — в эфире радиостанции предложил один из слушателей.
Экс-нардеп Верховной рады подчеркнул, что он давно уже утверждает, что верхушка банды Зеленского вместе с ним должна быть физически уничтожена. Именно так можно спасти сотни тысяч жизней.
И всё больше людей в мире осознают это, подытожил Кива.
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