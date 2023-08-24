В Германии предложили убить Владимира Зеленского ради окончания войны

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В Германии предложили убить украинского президента Владимира Зеленского ради окончания военных действий.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил бывший депутат Рады Украины, ссылаясь на радиостанцию ФРГ Deutschlandfunk.

"Закончить войну в Украине можно довольно просто. Арестовав Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовав его заживо и обезглавив", — в эфире радиостанции предложил один из слушателей.

Экс-нардеп Верховной рады подчеркнул, что он давно уже утверждает, что верхушка банды Зеленского вместе с ним должна быть физически уничтожена. Именно так можно спасти сотни тысяч жизней.

И всё больше людей в мире осознают это, подытожил Кива.