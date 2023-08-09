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Любовь Степушова

В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока"

5:29
Экономика » Сырье » Газ

В Германии задумались о реанимации взорванных "Северных потоков". Снятие санкций — дело времени. Ветер перемен подул благодаря прозорливости российского президента.

В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока"
Фото: Kremlin.ru

Цены на газ растут. Транссахарский газопровод нереализуем

Цены на газ в Европе в среду, 9 августа, прибавляют более 30% и торгуются выше 460 долларов за тысячу кубометров. Как указывают эксперты, на стоимость оказывают влияние сразу несколько факторов:

  • безветренная погода,
  • жаркая погода в ЕС
  • и возможная забастовка в Австралии на заводах СПГ.

Укажем ещё на такой фактор, как закрытие проекта Транссахарского газпровода из Нигерии через Нигер и Алжир в Европу расчётной мощностью до 30 млрд кубометров в год. Газопровод считался хорошей альтернативой "Северному потоку", три ветки которого были взорваны прошлым летом, как предполагается, либо американцами, либо украинцами.

Рабатами на Транссахарском трубопроводе занималась компания Chevron, которая уже инвестировала в проект 13 млрд долларов. Однако пришедшие к власти в Нигере военные выступили против прокладки трубопровода. Бороться за этот газопровод Ниамею совсем не с руки, так как его доля — всего лишь 10% и это только небольшие тарифные деньги. Зато наказать газодобывающую Нигерию за поддержку интервенции Франции — очень с руки.

Нигерия, кстати, первоначально хотела работать с "Газпромом", но потом "ушла на Запад", и сейчас её подталкивают к войне с соседом. Поэтому в среднесрочной перспективе о нигерийском трубопроводном газе Европе придётся забыть.

Вопрос в том, как вовремя для России случился конфликт в Нигере, чтобы поднять цены на газ на фоне снижения поступления доходов в бюджет от "Газпрома" и поставить Германию перед фактом того, что дешёвый газ из Нигерии взамен российскому не придёт.

В Германии заговорили о реанимации "Северного потока"

На этом фоне немцы заговорили об "осушении и защите" "Северного потока". Об этом заявил в среду, 9 августа, финансовый директор крупнейшего немецкого энергоконцерна E. ON Марк Шпикер.

"Сейчас изучаются варианты, как можно осушить и защитить трубопровод", — приводит слова Шпикера газета Rheinische Post.

По его словам, E. ON намерена остаться в консорциуме по эксплуатации газопровода, хотя ранее концерн сообщал, что полностью списал долю в 15,5% в операторе газопровода — компании Nord Stream AG. Решение вызвано тем, что "возврат в ближайшем будущем цен, которые мы имели в 2017-м, 2018-м, 2019-м годах, до пандемии и войны на Украине, практически исключён", а "надёжные, постоянные энергоносители имеют свою цену, и это пока так и останется".

Германия не вытянет экономику еврозоны без российского газа

То есть немцы прекрасно понимают, что их экономика без дешёвого российского газа (100-200 долларов за тысячу кубометров) неконкурентноспособна.

"Германия больше не конкурентоспособна, в основном это связано с плохими общими условиями. Ни в одной стране нет более высоких цен на энергоносители", — сказал глава Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф.

Поэтому к концу 2022 года производство в ФРГ рухнуло почти на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как итог, Германия вползла в рецессию и потянула за собой всю еврозону, ухудшая качество жизни населения, которое на грани широких протестов.

Некоторые европейские страны, не афишируя, наращивают покупку газа в РФ. Это Испания, Австрия, которая продолжает получать от "Газпрома” 100% поставок газа по контракту. Сейчас газ в ЕС поступает только через Украину, это, примерно, 35 млрд кубических метров в 2022 году.

Владимир Путин, решаясь на СВО на Украине, несомненно, просчитал, что в какой-то момент у Берлина не останется выбора, кроме как вернуться к хорошим отношениям с РФ. Иначе — гибель проекта "Евросоюз".

В Африке ЕС не найти конкурента "Газпрому"

Добавим, что после саммита "Россия — Африка" многие африканские страны выразили готовность сотрудничать с РФ в газовой отрасли. Африканская энергетическая палата сообщила о существенном прогрессе по сотрудничеству с "Газпромом" в последние месяцы. Руководство "Татнефти" заявило, что готово строить в Африке НПЗ, добывать нефть и газ, поставлять сырьё и топливо.

После восстановления нефтяных доходов РФ ждём такого же успеха по газовой отрасли.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газпром владимир путин
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