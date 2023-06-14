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Любовь Степушова

Судить за подрыв "Северных потоков" будут Залужного. И это не странно

4:50
Происшествия » Теракты

В западной прессе назвали виновного в подрыве "Севереных потоков". Это Валерий Залужный - главком ВСУ. "Стрелочник" выбран не случайно, хотя совсем не подходит для этой роли.

Судить за подрыв "Северных потоков" будут Залужного. И это не странно
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Кого будут судить за подрыв "Северных потоков"

Издание NOS совместно с Zeit, со ссылкой на источники в нидерландской разведке, сообщило 13 июня, что Киев намеревался подорвать газопроводы "Северный поток" летом 2022 года (взорваны в сентябре), о чем Нидерланды предупредили США. Но после предупреждения из ЦРУ операцию в Киеве заморозили.

"ЦРУ не предполагало, что произойдет ещё одна атака", — говорится в расследовании.

Газета The Wall Street Journal тут же добавила информацию, что "украинская диверсионная группа хотела арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью группы водолазов заложить взрывчатку на четырёх трубах газопроводов", — такие данные Нидерланды передали ЦРУ.

Американская газета Politico подчеркнула, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией.

Die Zeit, ссылаясь на итоги собственного расследования, пишет о том, что подрывы "Северных потоков" произвели шестеро украинских спецназовцев. Виноват во всем Залужный, а Владимир Зеленский ничего не знал. Президент Украины и сам недавно высказался в этом духе.

Прямо целая россыпь расследований, указывающих на преступный замысел Залужного.

Очевидно, что Запад определился со "стрелочником" собственного преступления, аккуратно уведя от политической ответственности свои правительства, разведки, Зеленского.

Почему выбран Залужный

Но почему выбрали Залужного, хотя недавно его поместили на обложку Time и рекламировали как умелого военачальника? Причём, он совсем не походит на роль "козла отпущения", так как в его компетенцию не входит организация диверсий, за это отвечает ГУР.

Украинские источники в Telegram предполагают разные версии:

  1. Это спланированная операция "российских частных информационных компаний", цель которых дискредитировать главкома.
  2. Его мягко начали сливать, так как главком ушёл из-под контроля.
  3. Формируют из него нового героя для внутреннего пользователя, когда Зеленский исчерпает свой кредит доверия.

Что можно сказать на это. Вряд ли российская мягкая сила простирается на четыре крупнейших западных издания. Много есть публикаций, что был конфликт между Зеленским и Залужным, так как последний был против контрнаступления без авиации и очередной "мясорубки". Но ход боёв показывает, что Залужный — не тот, кто влияет на решения. Новый герой? Уж очень сложная многоходовка. Не до неё сейчас.

Залужный мёртв, поэтому на него можно "вешать всех собак"

Нам представляется, что версия совершенно другая. Залужный в последнее время находится вне медийного поля. Его показали в сомнительном видео живым после слухов о гибели от ракетного удара ВКС РФ.

Видеоролик вызывает вопросы. В частности, между настоящим Залужным и его предполагаемым двойником на видео есть разница в чертах лицах, глазах и жестах. Это может говорить о применении технологий DeepFake, написала Аsia Times. Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен отметил, что у главкома ВСУ голубые глаза, однако в этом видео они карие.

После публикации этого "доказательства" Залужный присутствовал только на одном новом фото — на совещании по Каховской ГЭС, но на фото совещания Зеленского с руководителями контрнаступления главкома не было, хотя Зеленский сообщил на пресс-конференции с Джастином Трюдо, что советуется с ним.

Наша версия — Залужный мёртв (возможно его убила СБУ), и на него можно валить все преступления, неудачи и ошибки. Его арест СБУ (есть и такая версия) не очень вписывается в картину происходящего, потому что главком, в этом случае, сможет защититься в медиа и на суде, который Запад организует.

Наиболее правдоподобную версию теракта на "Северных потоках" изложил Сеймур Херш. По его словам, Джо Байден был в курсе операции. Взрывчатку заложили в июне 2022 года водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops 22, активированы заряды были в сентябре 2022 года с помощью гидроакустического буя, сброшенного с самолета-разведчика ВМС Норвегии.

Читайте по теме:The Washington Post: подрыв "Северных потоков" Залужный курировал втайне от Зеленского

Главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому остановить контрнаступление на Крым

ВС РФ по всем статьям переигрывают ВСУ на поле боя

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы теракт диверсия валерий залужный
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