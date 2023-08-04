Расследование по подрыву российских газопроводов, которое ведёт Германия, — фейк, заявил член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
По словам Котре, для полноценного расследования необходимо, чтобы Берлин сотрудничал с Москвой, однако правительство Германии игнорирует этот факт.
"Атака на "Северные потоки" отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти, поскольку теперь у неё есть козёл отпущения для их безумных планов поэтапного отказа от использования природного газа", — пояснил член комитета бундестага "Известиям".
Как подчеркнул Котре, рассчитывать, что российские газопроводы будут восстановлены, не стоит. Что же касается позиции Берлина по вопросу "Северных потоков", по мнению политика, "разум возобладает" только после полной смены действующего правительства.
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