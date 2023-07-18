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Любовь Степушова

Москва не даст осуществиться фантазиям Зеленского о зерновой сделке

4:36
Мир » Бывший СССР » Украина

РФ не позволит Украине продолжать осуществлять с помощью Турции зерновую сделку. А новая, возможно, будет заключена на новых условиях — вывоза зерна через Мариуполь.

Москва не даст осуществиться фантазиям Зеленского о зерновой сделке
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Фантазии Зеленского разбиваются о реальность бытия

После того, как РФ вышла 17 июля из зерновой сделки, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Анкаре с предложением возобновить её без участия России. 

"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы. Если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, то все готовы продолжать поставку зерна", — публикует заявление пресс-секретарь президента Украины Никифоров.

Во-первых, Зеленский не боится, потому что его жизни это не угрожает, но не слышно заявлений от самих "владельцев кораблей", которые пошлют свои команды на возможную гибель.

Во-вторых, из Анкары пока не слышно подтверждения намерений "пропускать", и вряд ли они будут, так как президент Реджеп Эрдоган заявил, что будет советоваться с "другом Путиным".

В-третьих, понятно, что никакая страховая компания таких зерновых пиратов обслуживать не будет, иначе разорится.

К тому же этот вариант — караваны кораблей под защитой Турции - возможен только при условии сохранения портовой инфраструктуры.

РФ уничтожит портовую инфраструктуру Одессы

А вот этого не будет. РФ будет решать проблему не атакой конвоев, а уничтожением портовой инфраструктуры.

Около двух часов ночи 18 июля ВКС РФ нанесли удары ракетами и БПЛА по портовой инфраструктуре Одессы, Николаева, Очакова. Очевидно, что это не ответ за теракт на Крымском мосту, а последствия разрыва сделки.

В понедельник вечером ни одного судна не было на подходе к черноморским портам, находящимся под контролем Украины. Об этом свидетельствует карта судов сервиса Ships.

США не будут вмешиваться, а будут пугать

США уже заявили, что не рассматривают возможность военной блокады Чёрного моря в свете непродления сделки.

Вашингтон и другие западные столицы будут только много осуждать РФ за "экономическую агрессию", что не критично для Москвы, которая успешно преодолевает санкции.  Есть также на Западе тенденция натравливать на РФ "остальной мир", который "скажет, что Россия отвернулась от того, чтобы страны глобального юга и Африки, и Латинской Америки, и Азии могли получить продовольствие, в котором они нуждаются, по доступным ценам".

"И я думаю, что это будет стоить России огромных дипломатических затрат в будущем", — сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:

Но полагаем, что глава МИД РФ Сергей Лавров не зря ест свой хлеб и уже обо всём договорился в турне по Африке, а намечающийся саммит РФ-Африка и вовсе всё расставит по своим местам.

Тем более, что беднейшие страны не были бенефициарами поставок зерна. Координационный центр ООН заявил, что беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10 процентов кукурузы и 40 процентов пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки. А страны с низким доходом — Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен — получили 2,5 процента продовольствия, перевезенного в рамках сделки — чуть более 822 тысяч из 33 миллионов тонн.

Новая сделка — новые условия

Тем более, что РФ не отказывается возобновить сделку, если снимут санкции с Россельхозбанка, не будут препятствовать вывозу удобрений, и ввозу запчастей для техники и так далее. Тогда РФ вернётся к договору, но на других условиях. Пусть "мировое сообщество" вывозит украинское зерно  через российские порты, в том числе Бердянска и Мариуполя, и скоро и Одессы.

Сейчас у киевского режима остались только сухопутные пути вывоза зерна через Восточную Европу, но они не смогут справиться с теми объёмами, которые Украина хочет экспортировать.

Для РФ важно, что она прекратила спонсировать ВСУ миллиардами долларов и возместит недополучение выручки российскими агрокомпаниями из-за падения цен на зерно на мировом рынке.

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США потребовали от России немедленно пересмотреть решение о "зерновой сделке"

Прогноз: Россия выходит из "зерновой сделки" 18 июля

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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