Россия выходит из "зерновой сделки" 18 июля

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Появились доказательства, что Москва выходит из "зерновой сделки" 18 июля. Главному бенефициару — Турции — объяснят ситуацию.

Фото: pixabay.com

Москва показывает, что выходит из "зерновой сделки"

17 июля — последний день действия "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", или "зерновой сделки". Она заключена РФ, Турцией и Украиной при посредничестве ООН. Без согласия России на продолжение договорённостей судоходные компании не решатся давать разрешение своим судам на заход в зону боевых действий: не будет страхования.

За последние дни стало ясно, что Москва откажется от "зерновой сделки".

Во-первых, впервые за долгое время ВС РФ возобновили удары по острову Змеиный, который обеспечивает контроль над судоходством на побережье от Одессы до Измаила. В четверг был второй удар, причём не беспилотниками, а фронтовой авиацией. Напомним, что год назад, перед началом функционирования "зерновой сделки", ВС РФ ушли с острова Змеиный. ВСУ потом это объявило "великой победой" Украины.

На этой же неделе был нанесён удар беспилотниками по зерновым терминалам в Одесском порту. Это — намёк: не будет терминалов — не будет и потока зерна, и вовсе не обязательно бомбить корабли на рейде. Также значительно выросла активность российской авиации в западной части Чёрного моря.

Во-вторых, глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, что Москва обсуждает его предложения по продлению "зерновой сделки". По словам Лаврова, речь идёт о заинтересованности Турции в том, "чтобы помогать перерабатывать наше зерно и участвовать в схеме, которая позволит — независимо ни от кого и ни от чего — помогать развивающимся странам".

Эрдогану всё объяснят, и он поймёт

То есть речь идёт о российском экспорте, а не об украинском. Нет сомнений, что Эрдоган воспримет решение РФ о завершении "сделки" с пониманием, поскольку его предупредили перед президентскими выборами, что продлевают её в последний раз. Известно, что Турция была главным бенефициаром "сделки". Она не только обеспечивала себя зерном по низким ценам, но и перепродавала его, а также экспортировала муку и макароны из него.

Затем Эрдогану докажут, что в этом аспекте российские интересы не совпадают с турецкими. Есть множество других, где они совпадают, например, газовый хаб в Турции, за организацию которого Анкара получила запрашиваемую скидку на газ и отсрочки платежей за уже поставленный газ до мая 2024 года.

В России крайне негативно относятся к "зерновой сделке"

Суть "зерновой сделки" — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Чёрному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Однако для РФ ничего сделано не было.

За несколько дней до окончания договорённостей в ООН заявили, что ЕС готов подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка, чтобы обеспечить проведение операций с зерном и удобрениями. Однако эти переговоры ведутся давно, а решения всё нет.

В это время цены на пшеницу на рынке неуклонно падали, отмена "сделки" их поднимет, что выгодно России. Также ушёл фактор транзита аммиака из Тольятти в Одессу и далее на экспорт. В России решили построить новый аммиакопровод на порты Тамани.

"Зерновая сделка" крайне непопулярна среди россиян и в армии, так как финансирует киевский режим. Доходы Киева от неё составили в 2022 году около 7 млрд долларов, а всего — около 12 млрд долларов. Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на судах с сельхозпродукцией не будут перевозиться боеприпасы или вооружение. Но теракт на Крымском мосту осуществлён, вероятно, именно с помощью этого коридора. Во всяком случае, такая версия была у ФСБ.

Владимир Путин отметил, что более 40% украинского зерна идёт не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза". Президент РФ пообещал крайне нуждающимся странам поставлять российское зерно бесплатно.

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