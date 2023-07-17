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США потребовали от России немедленно пересмотреть решение о зерновой сделке

1:57
Экономика

Соединённые Штаты потребовали, чтобы Россия немедленно пересмотрела решение о прекращении участия в черноморской продовольственной инициативе.

США потребовали от России немедленно пересмотреть решение о зерновой сделке
Фото: ©миртесен

Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа, сообщает РИА "Новости". В документе сказано, что США призывают правительство России "незамедлительно" пересмотреть своё решение.

Утверждается также, что принятое Москвой решение "ухудшит продовольственную безопасность и нанесёт вред миллионам" человек.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия выйдет из зерновой сделки, то создаст себе проблемы со странами Глобального Юга.

При этом, напомним, за всё время действия этой сделки — то есть на протяжении года — в беднейшие страны Азии и Африки было направлено только 2,3 процента украинской сельхозпродукции. Тогда как в страны Евросоюза — 38 процентов.

Между тем, Зеленский объявил о планах сделать всё для продолжения экспорта зерна без сделки с Россией.

По его словам, компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать".

"Я дал распоряжение нашему МИДу — после официального сигнала РФ — подготовить наши официальные сигналы в ООН и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — заявил Зеленский.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о решении России завершить зерновую сделку. При этом он отметил, что на пути экспорта продовольствия и удобрений из РФ сохранялись препятствия. Это и стало основной причиной выхода России из соглашения.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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