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Антон Куликов

Прекращение зерновой сделки: удар придётся по ЕС, Китаю и Турции

Экономика

Евросоюз, Китай и Турция более других ощутят на себе негативные последствия прекращения зерновой сделки. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС турецкий источник, работающий в сфере международной торговли сельхозпродукцией.

Прекращение зерновой сделки: удар придётся по ЕС, Китаю и Турции
Фото: pixabay.com

"В случае реальной и полной отмены договорённостей по зерну нас ждет серьёзный рост цен на зерновые в мировом масштабе. Но более всего это ударит по странам ЕС, особенно Германии, Китаю и Турции. Это связано с тем, что именно эти государства получали большую часть экспортируемого зерна", — отметил собеседник агентства.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки".

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", — сообщила она.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу черноморской зерновой инициативы.

"Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать", — заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент заявил, что главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров также обсудят по телефону черноморскую инициативу. При этом он не уточнил, когда именно пройдут переговоры.

Основными получателями украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки стали государства Евросоюза. Суммарно в страны сообщества было поставлено 12,4 млн тонн продукции (38%) всех поставок, сообщило ранее РИА "Новости".

Если говорить об отдельных странах, то более всего поставок пришлось на Китай — 7,96 млн тонн (почти четверть всех поставок), Турция получила 3,2 млн тонн продукции (9,9%), Италия получила 2,1 млн тонн (6,3%), Испания — 2,06 млн тонн (6,3%), Нидерланды — 1,9 млн тонн (5,9%).

Беднейшие государства Азии и Африки за всё время действия зерновой сделки получили 768,6 тысячи тонн сельхозпродукции (2,3%).

Стоит заметить, что необходимость такой сделки обосновывалась как раз тем, что нужно помочь этим бедным государствам. А теперь, даже со слов турецкого источника, выходит, что наиболее серьёзные негативные последствия ожидают страны, которые к беднейшим точно никак не отнесёшь.

Явно наблюдается несостыковка в аргументации. Которую, впрочем, западные политики и чиновники, старательно игнорируют, не забывая заявлять о необходимости продления сделки.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай турция евросоюз
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