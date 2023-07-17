Анкара надеется обсудить зерновую сделку во время ожидаемого визита Путина

Власти Турции надеются на то, что в рамках ожидаемого визита в страну российского лидера Владимира Путина смогут детально обсудить с ним нюансы зерновой сделки.

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Официальная Анкара рассчитывает также на то, что лидеры двух государств поговорят о содействии доставкам продовольственной продукции нуждающимся в ней государствам. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник, близкий к переговорам по зерновой инициативе Черноморья.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал сегодня о фактическом прекращении зерновой сделки. Москва вернётся к её реализации сразу же после того, как будет выполнена российская часть соглашения, следует из заявления официального представителя Кремля.