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Анкара надеется обсудить зерновую сделку во время ожидаемого визита Путина

Мир

Власти Турции надеются на то, что в рамках ожидаемого визита в страну российского лидера Владимира Путина смогут детально обсудить с ним нюансы зерновой сделки.

Анкара надеется обсудить зерновую сделку во время ожидаемого визита Путина
Фото: https://icdn.lenta.ru/

Официальная Анкара рассчитывает также на то, что лидеры двух государств поговорят о содействии доставкам продовольственной продукции нуждающимся в ней государствам. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник, близкий к переговорам по зерновой инициативе Черноморья.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал сегодня о фактическом прекращении зерновой сделки. Москва вернётся к её реализации сразу же после того, как будет выполнена российская часть соглашения, следует из заявления официального представителя Кремля.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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