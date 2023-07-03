Надо ли России помогать Казахстану, который не может обеспечить себя топливом

4:34 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Казахстан, не смущаясь, хочет восполнить дефицит топлива импортом из РФ, проводя при этом русофобскую политику.

Фото: https://www.moja-ostroleka.pl/

Минэнерго Казахстана не в состоянии обеспечить страну топливом

Минэнерго Казахстана прорабатывает возможность импорта топлива из России, сообщает ТАСС.

"Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на Аи-95, крупными сетями АЗС — PetroRetail, Sinooil, Helios и "Газпромнефть" — прорабатываются вопросы импорта автобензина Аи-95 в рамках индикативного плана между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Дело в том, что Шымкенсткий НПЗ 3-14 июля остановится на внеплановый ремонт, Павлодарский НПЗ находится на плановом ремонте до 19 июля. Третий крупный НПЗ — Атырауский, не имеет дополнительных мощностей.

Странности поведения казахстанских чиновников

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика испытывает дефицит авиационного топлива (керосина) из-за чего приходится импортировать его из России. Однако через две недели Астана ввела запрет сроком на 1 месяц на импорт в республику этого топлива по железной дороге из России в связи с избытком в стране.

И это ещё не все странности поведения казахстанских властей. Посол Казахстана на Украине Дархан Калетаев - инициатор "юрт незалежности", в Киеве обсудил будущее Казахстана как страны одной нации — казахов. Этот человек с самого начала своей политической деятельности работает на разрыв отношений между Казахстаном и Россией, и в Астане его поддерживают.

Выясняется, что это он не один такой в дипкорпусе. Следственный комитет РФ организует проверку по факту высказываний бывшего генерального консула Казахстана Мейрама Канапии в Петербурге. Он опубликовал в соцсети замечание, что посетит город своей молодости и увидит "догорающий режим".

Со своей стороны, глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Мадина Абылкасымова заверила общественность, что банковская система республики не станет хабом для обхода санкций против РФ при проведении торговых операций. С 1 апреля Астана ввела требование о сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС, чтобы избежать в процессе транзита "подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и так далее".

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров воодушевлённо заявил, что американские компании проявляют интерес к IT-сфере Казахстана. А в апреле Астана отказалась от партнерства со Сбером в сфере цифровизации госсектора, которое было заключено на ВЭФ-2021 при участии президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Это называется казахстанская многовекторность. Но нужна ли она РФ?

С топливом в России непросто, надо ли помогать Казахстану?

Как отмечает Telegram-канал "Газ-Батюшка" ситуация на внутреннем рынке России с моторным топливом непростая: правительство намерено ввести квоты на экспорт нефтепродуктов.

"Смогут ли российские компании помочь Казахстану с бензином? Вероятно, что этот вопрос будет решаться исключительно в политической плоскости", — считают авторы.

То есть нам не выгодно, но поможем "братскому народу"? Допустим, давят США на Казахстан. Но есть и другой пример: не состоящая в союзах с РФ Грузия отказалась соблюдать санкции в отношении России, потому что этим "мы введём санкции против собственной страны и народа, чего, конечно, не сделаем". Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Надо помочь Казахстану это поведение примерить на себя. Тем более, что в стране есть силы, прямо ратующие за запрет русского языка, за "европейский выбор", и они заседают в парламенте - это партия "Ак-жол" с 8% голосов. Скоро их будет больше, и скоро в Казахстане Россия увидит вторую Украину.

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