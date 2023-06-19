Григория Лепса не захотели видеть на концертной площадке в Казахстане: выступление певца отменили.
Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" столкнулся с враждебно настроенными жителями Казахстана, которые обратились с жалобой к акимам города Конаев с требованием запретить народному артисту России выступать в Алматинской области.
В вину Григорию Лепсу в Казахстане поставили его заявление о желании поощрять военнослужащих ВС РФ денежными выплатами за уничтожение военной техники ВСУ.
Руководство комплекса Makao Luxury Village Resort решила расторгнуть договор с организаторами выступления.
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После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".