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Экс-генконсул Казахстана негативно отозвался о русских и собрался в Петербург

1:12
Мир

Бывший генеральный консул Казахстана Мейрам Канапия в Санкт-Петербурге собрался приехать в Северную столицу, вспомнить молодость и увидеть "догорающий режим".

В бытность свою дипломатом он носил фамилию Канапьянов, но потом сменил её на Канапия. И по каким-то причинам начал сыпать русофобскими заявлениями. В частности, в том же обращении он заявил, что русские не являются полноценными гражданами Казахстана и заявил, что у них осталось мало времени.

В 2021 году Канапия был одним из фигурантов уголовного дела о разжигании межнациональной розни и призыву к свержению власти в Казахстане.

А теперь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту высказываний Мейрама Канапии.

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать процессуальную проверку по изложенным сведениям и представить доклад", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы СК РФ.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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