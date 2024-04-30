Топ-3 пород кошек, готовых на всё ради обнимашек: кто они?

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Кошки, которые любят обнимашки

1:47
Зоосфера » Кошки

Попытка прижать к себе кошку не всегда заканчивается успехом. Многие питомцы избегают человеческих объятий или терпят их с неохотой. Для некоторых этот процесс может вызывать страх, особенно если животное чувствует себя зажатым.

Кошки, которые любят обнимашки
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Даже если кот предпочитает находиться на коленях хозяина, его реакция может быть неоднозначной, даже если его гладят и ласкают за ушком. Однако существуют породы кошек, которые даже наслаждаются человеческими объятиями, лишь бы быть поближе к своему хозяину.

Лаперм.

Кудрявые котики этой породы очень дружелюбны и любвеобильны. Они готовы проводить много времени в компании своего хозяина и проявляют свою привязанность различными способами: мурлыканьем, теребя ноги, обнимаясь. Главное для них — получить человеческое внимание. Удивительно, что коты этой породы обычно одинаково привязаны ко всем членам семьи.

Рэгдолл.

Название этой породы переводится как "тряпичная кукла". Это самые спокойные и расслабленные кошки, которые не теряют своего равновесия даже в стрессовых ситуациях. Их мышечная расслабленность делает их отношение к объятиям достаточно непринужденным: они спокойно переносят их, как и другие формы проявления заботы.

Балинез.

Балинезийские кошки не переносят одиночество. Они дружелюбны, терпеливы и всегда готовы к общению с людьми. Если вы уделяете им должное внимание, они отвечают взаимностью и могут быть очень привязанными. Они любят устанавливать тесный контакт со своим хозяином и даже могут обниматься, выражая свою привязанность, как маленькие дети.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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