Топ-3 пород кошек, готовых на всё ради обнимашек: кто они?

Кошки, которые любят обнимашки

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Попытка прижать к себе кошку не всегда заканчивается успехом. Многие питомцы избегают человеческих объятий или терпят их с неохотой. Для некоторых этот процесс может вызывать страх, особенно если животное чувствует себя зажатым.

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Даже если кот предпочитает находиться на коленях хозяина, его реакция может быть неоднозначной, даже если его гладят и ласкают за ушком. Однако существуют породы кошек, которые даже наслаждаются человеческими объятиями, лишь бы быть поближе к своему хозяину.

Лаперм.

Кудрявые котики этой породы очень дружелюбны и любвеобильны. Они готовы проводить много времени в компании своего хозяина и проявляют свою привязанность различными способами: мурлыканьем, теребя ноги, обнимаясь. Главное для них — получить человеческое внимание. Удивительно, что коты этой породы обычно одинаково привязаны ко всем членам семьи.

Рэгдолл.

Название этой породы переводится как "тряпичная кукла". Это самые спокойные и расслабленные кошки, которые не теряют своего равновесия даже в стрессовых ситуациях. Их мышечная расслабленность делает их отношение к объятиям достаточно непринужденным: они спокойно переносят их, как и другие формы проявления заботы.

Балинез.

Балинезийские кошки не переносят одиночество. Они дружелюбны, терпеливы и всегда готовы к общению с людьми. Если вы уделяете им должное внимание, они отвечают взаимностью и могут быть очень привязанными. Они любят устанавливать тесный контакт со своим хозяином и даже могут обниматься, выражая свою привязанность, как маленькие дети.