Президент Казахстана Токаев назвал Россию стратегическим партнёром республики

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России, следует из сообщения пресс-службы главы государства.

С докладами выступили: руководитель правительства, генпрокурор, глава Комитета нацбезопасности, министры обороны, иностранных дел и внутренних дел. Они проинформировали об исполнении поручений президента в связи с ситуацией в РФ.

Токаев акцентировал внимание на том, что, невзирая на последние события в России, она продолжает занимать позицию стратегического партнёра Казахстана.