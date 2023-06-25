Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России, следует из сообщения пресс-службы главы государства.
С докладами выступили: руководитель правительства, генпрокурор, глава Комитета нацбезопасности, министры обороны, иностранных дел и внутренних дел. Они проинформировали об исполнении поручений президента в связи с ситуацией в РФ.
Токаев акцентировал внимание на том, что, невзирая на последние события в России, она продолжает занимать позицию стратегического партнёра Казахстана.
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На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.