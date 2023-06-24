Руководители правительств Эстонии, Финляндии и Латвии провели переговоры, в ходе которых детально обсудили текущую ситуацию в России. Из заявления финского премьера Петтери Орпо следует, что стороны пришли к договорённости о сотрудничестве.
Комментируя последние события, президент Финляндии Саули Ниинистё назвал ситуацию "неясной".
"В инфополе много непроверенной информации, — подчеркнул он. — Речь идёт о внутренних российских делах, за которым пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах".
Серьёзность ситуации доказывает обращение главы российского государства Владимира Путина, резюмировал Ниинистё в интервью STT.
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