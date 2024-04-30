Пугачеву заметили на Кипре в компании известного мужчины

"КП": Пугачеву и Галкина* на Кипре заметили в компании Кирилла Серебренникова

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) были замечены на острове Кипр в компании режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом пишет "КП" со ссылкой на местных жителей.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

Так, одна из жительниц Лимасола по имени Ирина рассказала, что никто не бросается на семейную чету и не требует от них сделать совместное фото, хотя на острове много русскоговорящей публики.

"Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке", — поделилась женщина.

Не так давно в Сети появилось фото знаменитых супругов, которые шли по одной из улиц Кипра.

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